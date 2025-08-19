Cómo habituar a nuestro perro al uso del bozal

cuatro.com 19 AGO 2025 - 12:59h.

En el programa de hoy te contamos como habituar a tu perro al uso del bozal

Además, consideraciones antes de adoptar y desplazamientos en carretera con nuestras mascotas

Consejos y recomendaciones para los desplazamientos de verano con nuestras mascotas

¡Bienvenidos a 'Iumiuky'! En el programa de hoy veremos el bozal, consideraciones antes de adoptar y desplazamientos en carretera.

Educación: el bozal

Carlos Carrasco, director de Dos Adiestramiento, nos da las claves para habituar a nuestro perro al uso del bozal. El bozal es una herramienta que podríamos necesitar para viajar en algunos transportes o para acceder a determinados espacios públicos. De hecho, en algunas poblaciones es obligatorio por ley, la normativa exige que algunos perros lleven bozal para acceder a determinados recintos. Por eso no esta razón no está de más habituar a nuestro perro al uso del bozal, por si alguna vez nos hace falta.

Dos consideraciones:

Elijamos el tipo de bozal adecuado. Los bozales tradicionales de lona o de cuero, presionan la boca del perro y no le dejan respirar correctamente, impidiendo que el perro refrigere. Esto en verano puede dar algún susto. Además, delimitan la comunicación porque hay algunas señales que el perro no puede emitir. Por esta razón, es mucho mejor que elijamos un bozal de los modernos, con huecos. Con estos huecos, el perro puede hacer todo: respirar, bostezar, relamerse, beber agua, comer chuches... de todo menos morder, que es de lo que trata. Vamos a habituar al perro al uso del mismo de forma progresiva, creando asociaciones positivas. Si directamente le plantamos el bozal, el perro no va a ir cómodo. Tendríamos que hacerlo poco a poco, con la ayuda de chuches, como un juego, para que el perro vaya súper feliz con su bozal, que es el objetivo.

¿Todavía no habéis habituado a vuestro perro al uso del bozal? Recordad que os lo van a exigir para acceder a algunos recintos, espacios públicos, para viajar en algunos transportes, asi que mucho mejor ser previsor ¡A por ello!

Veterinaria: viajes en coche con mascotas

¿Viajas en coche con tu pequeño? Recuerda: cinturón y arnés o transportines, siempre para hacerlo con seguridad.

Procura no darle de comer ni de beber justo antes del viaje o durante el mismo, evitaremos vómitos si se marea.

Programa paradas regularmente en lugares adecuados para que pueda hacer sus necesidades y estirar sus patitas e intenta que tu pequeño sea el último en subir al vehículo (reducirá su estrés)

Nunca y bajo ningún concepto le dejes solo en el interior del vehículo

Consideraciones antes de adoptar

Alejandra Botto, presidenta de la fundación "El arca de Noé" nos da cuatro claves muy útiles a tener en cuenta antes de hacer una adopción para que vosotros mismos evaluéis si estáis preparados o no:

Durante todo el periodo de vida debéis tener previstos unos gastos extraordinarios para alguno de los siguientes casos: alimentación, prevenir siempre y visitas anuales al veterinario y por supuesto que pueda venir una enfermedad o accidente. ¿De qué tiempo disponemos para estar con él? No es lo mismo el teletrabajo que tener una actividad laboral o que estar todo el día fuera de casa... Preguntarnos cómo es nuestra casa, si vivimos en un piso o casa, ciudad o pueblo... donde vivimos es super importante para que nuestro animal pueda estar o no a gusto con nosotros. Aunque en los centros de protección animal hay perros mestizos y de raza, no os dejéis engañar por vuestros gustos. Cada animal tiene su familia, así que tienes que pensar cuál es nuestra vida, qué energía tiene ese animal y a partir de ahí adoptaréis el adecuado.

¡La adopción es la mejor opción!