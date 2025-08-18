Consejos y recomendaciones para los desplazamientos de verano con nuestras mascotas

cuatro.com 18 AGO 2025 - 13:22h.

Te traemos unos consejos y recomendaciones para llevar las operaciones salida de este verano de forma segura con nuestras mascotas

¡Bienvenidos a 'Iumiuky'! En el programa de hoy veremos desplazamientos en carretera y cómo bañar a tu cachorro

Convivencia: desplazamientos en carretera con tu mascota

Silvia Ubago, responsable de formación e investigación de la Fundación Race, nos da una serie de consejos y recomendaciones para llevar las operaciones salida de este verano de forma segura con nuestras mascotas.

Es importante que nuestra mascota vaya sujeta con un sistema de retención adecuado. Las últimas investigaciones demuestran que los sistemas de retención más seguros para poder desplazarnos con nuestras mascotas son los de tres puntos de anclaje. También es importante que antes de realizar un viaje largo, acostumbremos a nuestras mascotas a hacer trayectos cortos dentro del vehículo días anteriores para que no sufra ansiedad ni se ponga nerviosa durante el trayecto porque es algo que podría distraer al conductor. Si nuestra mascota se marea, evitar darle de comer y beber en las dos-tres horas previas al viaje Importante además llevar un kit de viaje: comedero, bebedero, juguetes, arnés... todo aquello que vaya a necesitar nuestra mascota cuando hayamos llegado a nuestro destino No olvidarnos nunca del pasaporte y la cartilla de vacunación en el que se vea que nuestro animal cumple con todo. Es primordial contar con toda la documentación necesaria que identifique a nuestra mascota ya que las autoridades podrían requerirlo en cualquier momento. Nunca dejar a las mascotas solas en el interior del vehículo. Estamos en un periodo de calor extremo y, aunque estén las ventanas bajadas, hay que evitar dejar solas a nuestras mascotas.

Peluquería: cómo bañar a tu cachorro en sus primeros días

Bañar a un cachorro es una parte importante de su cuidado y una manera de estrechar el vínculo entre tu mascota y tú. Marián García, de la peluquería Cool Pets, nos da las claves, con paciencia, cariño y firmeza para que el baño sea una experiencia positiva.

Antes de bañarlo, nos tenemos que asegurar de que al menos tenga 8 semanas de edad, ya que a partir de este momento, puede regular mucho mejor su temperatura corporal.

Escoge un lugar cálido y sin corrientes de aire, una bañera... incluso el lavamanos.

Prepara todo lo que vayas a necesitar: champú especial para cachorros, una toalla, una jarra o una manguera suave, y sobre todo... ¡unos ricos premios para después!

El agua debe estar tibia para que el cachorro se sienta cómodo. Mójalo poco a poco, comenzando por las patas hasta el resto del cuerpo para no asustarle demasiado.

Evita que le entre agua en oídos y ojos. Aplica el champú con movimientos suaves, masajeando su cuerpo y luego enjuagando con cuidado hasta que no queden restos.

Sécalo bien con una toalla sin frotarlo bruscamente. Si lo tolera, puedes utilizar un secador con aire tibio y con cierta distancia para no asustarlo.

No olvides darle su premio y caricias para que asocie el baño con algo agradable

Con estos consejos y cuidados, bañar regularmente a tu cachorro será una experiencia tranquila y positiva para ambos.