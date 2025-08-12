Cómo recorrer el Camino de Santiago con tu perro, playas y hoteles 'pet friendy'

cuatro.com 12 AGO 2025 - 12:22h.

Te damos algunas recomendaciones si quieres recorrer el Camino de Santiago con tu mascota

Además, todo sobre los hoteles 'pet friendly' y consejos para ir a la playa con tu perro este verano

Todo sobre los perros en el arte y los detectores entrenados para localizar bombas y explosivos

¡Bienvenidos a 'Iumiuky'! En el programa de hoy veremos el Camino de Santiago (convivencia con tu mascota), hablaremos de playas en la sección de 'Veterinaria' y del bienestar animal en los hoteles 'pet friendly'.

¿Cómo recorrer el Camino de Santiago con tu mascota? Estas son algunas recomendaciones

Carlos de Juana, director de 'Iumiuky' nos comparte la respuesta a una duda recurrente: ¿Cómo recorrer el Camino de Santiago con vuestros peludos? Estas son algunas de las recomendaciones que seguro que acaban siendo de gran utilidad:

Consulta a tu veterinario. Asegúrate de que vuestro perro se encuentra en un buen estado de salud y con todas sus vacunas puestas

Asegúrate de que vuestro perro se encuentra en un buen estado de salud y con todas sus vacunas puestas Preparación física. Da largas caminatas con tu perro para asegurarte de que cuando llegue el Camino, él esté preparado físicamente.

Da largas caminatas con tu perro para asegurarte de que cuando llegue el Camino, él esté preparado físicamente. Sus accesorios (cómodos y familiares). Lleva una correa cómoda y resistente, un arnés que también le resulte cómodo (ya que va a estar muchas con él puesto), asegúrate de llevar bolsas para recoger sus deposiciones y una crema para evitar la abrasión en sus almohadillas.

(cómodos y familiares). Lleva una correa cómoda y resistente, un arnés que también le resulte cómodo (ya que va a estar muchas con él puesto), asegúrate de llevar bolsas para recoger sus deposiciones y una crema para evitar la abrasión en sus almohadillas. Hidratación y alimentación. Asegúrate de llevar agua limpia y fresca y que siempre la tenga disponible. El camino es largo y las temperaturas que se llegan a alcanzar en él pueden ser considerables. Lleva también algo de comida, que esté siempre bien hidratado y fuerte para resistir.

Asegúrate de llevar agua limpia y fresca y que siempre la tenga disponible. El camino es largo y las temperaturas que se llegan a alcanzar en él pueden ser considerables. Lleva también algo de comida, que esté siempre bien hidratado y fuerte para resistir. Descanso. Es muy importante descansar cada 90 minutos aproximadamente para que el perro pueda hidratarse y relajarse.

Es muy importante descansar cada 90 minutos aproximadamente para que el perro pueda hidratarse y relajarse. Protección del sol. Evita caminar durante las horas más calurosas del día, y siempre que puedas, en la sombra.

Evita caminar durante las horas más calurosas del día, y siempre que puedas, en la sombra. Respeto al entorno. Recoge siempre sus deposiciones y evita llevarle suelto o que pueda molestara a otros peregrinos, al ganado o al entorno.

Recoge siempre sus deposiciones y evita llevarle suelto o que pueda molestara a otros peregrinos, al ganado o al entorno. Alojamiento. Elige siempre hospedajes 'dog friendly' y hazlo siempre con la suficiente antelación para evitar sorpresas desagradables

Elige siempre hospedajes 'dog friendly' y hazlo siempre con la suficiente antelación para evitar sorpresas desagradables Comunidad . A través de redes sociales o de programas como 'Iumiuky' habla con personas que hayan hecho el Camino en otra ocasiones y que te cuenten sus experiencias.

. A través de redes sociales o de programas como 'Iumiuky' habla con personas que hayan hecho el Camino en otra ocasiones y que te cuenten sus experiencias. Documentación. Lleva siempre su cartilla veterinaria, el collar identificado con su nombre y un número de teléfono al que llamar en caso de que se pierda.

¡Y muy importante! Al final del camino, solicita su compostelana, ya se habrá convertido en un auténtico "perregrino".

Veterinaria: disfrutar de la playa con tu perro

Con el buen tiempo, a todos nos apetece ir a la playa con nuestro pequeño, por eso, la veterinaria Ana Carrascosa nos da unos consejos para que lo hagas con toda la tranquilidad del mundo.

Buscar una playa apta para mascotas Protegerles del sol y del calor, ofreciéndole sombra en todo momento. Usaremos protectores específicos para sus almohadillas y protectores solares adecuados para mascotas. Agua y comida en todo momento para evitar que coman arena o beban agua del mar Ir preparados para recoger sus excrementos, la playa debe quedar tan limpia o más que cuando llegamos a ella.

Viajar con tu mascota: hoteles 'pet friendly'

Si este verano habéis decidido iros de vacaciones con vuestra mascota y habéis elegido un hotel 'pet friendly', Lucas Barreta, director de Ilunion Atrium y Mónica Parra, directora de Ilunion Alcalá Norte nos explican por qué este tipo de hospedaje también es bienestar animal.

Un hotel 'pet friendly' debe contar con ciertos requisitos y ofrecer servicios pensados para que la estancia sea cómoda tanto para las personas como para sus animales de compañía. Es fundamental que estas instalaciones sean las adecuadas: suelos fáciles de limpiar, camas para mascotas, comederos, bebederos, además de chuches y juguetes que os podréis llevar a casa... También debe disponer de espacios exteriores donde pasear con tranquilidad y comodidad.

Además, algo esencial: el personal del hotel debe estar preparado para atender cualquier necesidad relacionada con los animales con cariño y profesionalidad. Si vais a ser más de uno, tendréis que aseguraros de cuál es el número máximo permitido por habitación y reservar con antelación, ya que cada vez son más los que viajan con sus fieles amigos.

Este verano no dejes a nadie atrás ¡pasemos del "todo incluido" al "todos incluidos"!