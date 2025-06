cuatro.com 25 JUN 2025 - 12:17h.

Quemaduras en las almohadillas: cómo saber si el suelo está caliente, cómo evitar que mi perro se queme y cómo prevenir estas quemaduras

Consejos para que nuestra mascota no tenga miedo a su visita al veterinario

Consulta veterinaria: alimentación, tos y golpe de calor

¡Bienvenidos a 'IUMIUKY Veterinaria '! En el programa de esta semana veremos quemadura de almohadillas, miedo al veterinario y hablaremos sobre algunas de las mejores prevenciones en cachorros.

Mi perro se ha quemado las almohadillas

Con la llegada del verano, el asfalto y la acera pueden alcanzar temperaturas muy altas para las patas de nuestros perros. Andrés Santiago, nuestro experto veterinario de Iumiuky, advierte sobre las quemaduras en las almohadillas plantares, un problema muy común en esta época del año.

Cómo evitar que mi perro se queme las almohadillas al salir a la calle

¡Cuidado con el asfalto y las aceras calientes! Con la llegada del verano, el suelo de la calle (asfalto, acera u otras superficies al aire libre) pueden alcanzar temperaturas muy altas para las patas de nuestros perros. Nuestro veterinario nos advierte sobre las quemaduras en las almohadillas plantares, un problema muy común en esta época del año.

¿Cómo saber si el suelo está demasiado caliente para las almohadillas de mi perro?

Salimos a pasear y notamos el calor ambiental, pero pocas vecesnos paramos a pensar cuánto de ese calor procede del suelo que estamos pisando. Afortunadamente, nuestros pies van provistos de calzado y, si nos descalmzamos, podemos notar la temperatura y reaccionar a ella, ¿pero qué sucede con mi perro? ¿cómo saber si la superficie por la que está andando está demasiado caliente?

Para saber si el suelo que pisa nuestro perro tiene una temperatura tan elevada que puede dañarle las almohadillas, haz esta sencilla prueba: coloca tu mano boca arriba sobre el asfalto durante 10 segundos. Si no puedes soportar la temperatura, ¡tu perro tampoco! En ese caso, evita paseos en horas de máximo calor.

¿Sabías que existen productos que protegen las almohadillas de los perros durante el paseo?

SI no puedes elegir otra hora del día para pasear, no te preocupes, puedes recurrir a los diferentes productos que existen en el mercado para proteger sus almohadillas: botas especiales o cremas protectoras. En el caso de las cremas, lo que tenemos que hacer es aplicar el producto antes de salir a pasear. Estos productos pueden ayudarte en una salida rápida, ten en cuenta que siempre que una paseo largo con temperaturas muy altas puede resultar perjudicial no sólo para sus almohadillas.

¿Qué hacer si mi perro se ha quemado ya las almohadillas?

Si no hemos podido prevenirlo y mi perro presenta signos de quemadura en las almohadillas, la primera recomendación es llevarlo al veterinario para que evalue las situación y mientras tanto:

hay que bajar la temperatura de esas almoadillas: puedes meterle en la bañera o en un barreño

de esas almoadillas: puedes meterle en la bañera o en un barreño aplicar vaselina en pomada o gel

aplicar alguna crema cicatrizante

Mantén la calma y no te preocupes, es un problema que si actuamos rápido tiene solución.

El miedo al veterinario: ¿cómo ayudar a tu mascota?

Elena Manzano, veterinaria, explica que muchos animales: perros, gatos... temen la visita al veterinario porque lo asocian con dolor o situaciones estresantes.

¿Qué puedo hacer si mi mascota tiene miedo cuando va al veterinario?

Si mi perro, gato, etc... tirene miedo ¿Qué podemos hacer para reducir ese miedo?

Integra la visita al veterinario en los paseos habituales, sin que siempre sea por una urgencia. Por ejemplo: puedes ir a tu lugar habitual, entrar, que el perro reciba una caricia, una chuche y despés salir.

Premia a tu mascota con caricias o snacks durante la consulta.

Asocia el lugar con experiencias positivas.

Adoptar un cachorro de perro

Hoy hemos acudido al Hospital Veterinario Retiro y hemos hablado con Ricardo Pérez sobrela adopción de un perro y nos recomienda conocer el origen del cachorro.

¿En qué tenemos que fijarnos cuando vamos a adpotar un cachorro?

El cachorro debe ser juguetón, curioso y activo. Mirar todas las cosas de la casa, jugar con nosotros...

Si pasa el día dormido o aletargado, no muestra interés por el entorno o no interactúa, puede ser señal de una patología. En ese caso, acude al veterinario cuanto antes.

Además, durante las primeras semanas, obsérvalo con atención:

Alimentación : Evita los cambios bruscos, pueden generarle una alteración digestiva. Hasta que no lleve varias semanas en casa no debemos cambiar la alimentación del cachorro. Falta de apetito: si no come o deja la ración incompleta de forma habitual, es motivo de consulta.

: Evita los cambios bruscos, pueden generarle una alteración digestiva. Hasta que no lleve varias semanas en casa no debemos cambiar la alimentación del cachorro. Falta de apetito: si no come o deja la ración incompleta de forma habitual, es motivo de consulta. Rascado excesivo : puede indicar alergias, parásitos u otros problemas cutáneos.

: puede indicar alergias, parásitos u otros problemas cutáneos. Vigila si hay secrección en los oídos.

La salud de tu perro depende en gran parte de la observación y el cuidado diario.