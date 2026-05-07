Educar o adiestrar a un perro y qué animales pueden tenerse como mascota

cuatro.com 07 MAY 2026 - 12:19h.

La educación canina busca un perro equilibrado y estable para el día a día

El adiestramiento se centra en enseñar habilidades específicas orientadas al trabajo

La Ley de Bienestar Animal establece qué especies pueden tenerse legalmente como mascotas

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Educar o adiestrar: la diferencia clave que muchos dueños de perros confunden

Aunque muchas personas utilizan ambos términos como si fueran iguales, la realidad es que la educación y el adiestramiento canino son cosas diferentes.

La educación canina se basa en el comportamiento del perro en el día a día. El objetivo es conseguir un perro equilibrado, estable y que sepa comportarse correctamente en cualquier situación. En cambio, el adiestramiento canino consiste en enseñarle habilidades avanzadas orientadas a un trabajo concreto.

En las instalaciones del Servicio Cinológico y Remonta de la Guardia Civil trabajan precisamente ambas partes. Primero buscan perros equilibrados y, después, desarrollan un adiestramiento específico según la labor que vayan a desempeñar.

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Para ello, realizan ejercicios de posiciones estáticas y comandos en los que el perro debe mantener la atención y la concentración en todo momento, entendiendo qué le pide su guía. Este tipo de ejercicios no solo trabajan la obediencia, sino también el aspecto cognitivo y emocional del animal. El perro aprende a escuchar, pensar y resolver situaciones que después tendrá que afrontar en el trabajo diario.

Por eso, los expertos insisten en una idea clave: lo más importante es tener un perro totalmente equilibrado, y eso se consigue a través de la educación canina.

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También es frecuente que muchos perros desarrollen miedo al veterinario. Según explican los especialistas, esto suele ocurrir porque no se ha trabajado previamente esa experiencia de manera positiva. La recomendación es realizar visitas al veterinario incluso cuando no sea necesario, permitiendo que el perro asocie ese entorno con premios, caricias y experiencias agradables, y no únicamente con situaciones de estrés.

¿Qué animales pueden tenerse como mascotas?

La Ley de Bienestar Animal establece qué especies pueden convivir legalmente con nosotros. Entre ellas se encuentran los perros, gatos y hurones. También se consideran animales domésticos algunas aves de cetrería, como los halcones, y determinados animales de acuario que no estén catalogados como especies invasoras ni protegidas.

Por eso, antes de incorporar un animal a casa, es importante recordar que no podemos tener cualquier especie como mascota, sino únicamente aquellas permitidas legalmente.

¡Gracias por acompañarnos en este programa! Nos vemos la próxima semana con más consejos que te ayuden en la convivencia con tu mascota. Y recuerda que puedes ver a la carta todos nuestros programas en Mediaset Infinity.