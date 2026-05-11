Evolución de la alimentación de las mascotas y qué papel juega el pedigrí

cuatro.com 11 MAY 2026 - 11:41h.

La alimentación de perros y gatos ha evolucionado hacia una nutrición más completa y personalizada para mejorar su salud y bienestar

Se recomienda combinar pienso seco y húmedo por sus beneficios en hidratación, digestión y salud bucal

El pedigrí no siempre garantiza la raza, por lo que el perito veterinario es clave ante posibles reclamaciones

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Nutrición y complementos: cómo ha cambiado la alimentación de nuestras mascotas

La alimentación de perros y gatos ha cambiado mucho en los últimos años. Ya no se trata únicamente de cubrir sus necesidades básicas, sino de ofrecer una nutrición más completa orientada a mejorar su bienestar y calidad de vida.

Desde ARP Nutrisome, empresa especializada en distribución de productos para mascotas, explican que cada vez más propietarios son conscientes de que la nutrición influye directamente en la longevidad y en la salud de los animales. Por eso, la alimentación actual se centra no solo en alimentar, sino también en prevenir, reforzar y equilibrar el organismo.

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Hoy en día es habitual encontrar fórmulas que incluyen antioxidantes, proteínas de alta digestibilidad, vitaminas y aceites naturales.

Además, las dietas están cada vez más adaptadas a las necesidades concretas de cada mascota, teniendo en cuenta factores como:

El tamaño del animal

La etapa de vida

Sus sensibilidades o necesidades específicas

Uno de los debates más frecuentes entre los propietarios sigue siendo qué tipo de alimentación elegir: seca o húmeda. Sin embargo, nutricionistas y veterinarios coinciden en que la mejor opción suele ser combinar ambas.

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El pienso seco aporta una base equilibrada y contribuye a la higiene bucal, mientras que la alimentación húmeda favorece la hidratación y aporta una mayor variedad sensorial y palatabilidad.

¿Qué ocurre si un perro con pedigrí no cumple lo prometido?

Comprar un cachorro con pedigrí suele asociarse a la garantía de que pertenece a una línea de raza reconocida. Sin embargo, en algunos casos, con el paso del tiempo comienzan a aparecer características que hacen sospechar a los propietarios.

Problemas como dientes mal alineados, testículos no descendidos o rasgos que no encajan con el estándar de la raza pueden generar dudas sobre si realmente el animal corresponde a lo que se prometió en la venta.

El pedigrí es una carta genealógica que certifica una línea concreta, pero no se trata de un documento oficial del Estado. Se emite a partir de la información declarada por el criador, por lo que, si existen irregularidades, el comprador puede reclamar.

En estos casos, la figura del perito veterinario es fundamental. Su trabajo consiste en examinar al animal, documentar posibles defectos y compararlos con los estándares oficiales de la raza.

El informe técnico elaborado por el especialista puede servir como prueba para demostrar que el perro no cumple con las características prometidas y ayudar al propietario a solicitar una compensación. Porque, más allá de los papeles, un perro es un ser vivo y también implica una responsabilidad legal.

¡Gracias por acompañarnos en este programa! Nos vemos la próxima semana con más consejos que te ayuden en la convivencia con tu mascota. Y recuerda que puedes ver a la carta todos nuestros programas en Mediaset Infinity.