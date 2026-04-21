Mix feeding en gatos: pienso y comida húmeda juntos

cuatro.com 21 ABR 2026 - 10:04h.

La alimentación mix feeding en gatos resulta muy propicia dado que éste es un animal que por su naturaleza tiende a beber poca agua, lo que puede provocarle graves enfermedades renales

Si optas por la alimentación húmeda para tu gato debes fijarte en que sea un producto adecuado para su edad y de calidad

El microbioma en los gatos es igual de importante que en los humanos, existen en el mercado diferentes fórmulas que ya incorporan esta forma de alimentación avanzada.

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Cada vez más cuidadores felinos se suman al mix feeding (alimentación mixta), una práctica que consiste en mezclar comida húmeda con pienso seco. No se trata de una moda pasajera, es una nueva forma de alimentación con la que puede seguir ofreciendo al animal una dieta completa y sabrosa y, por supuesto, adaptada a las necesidades de tu gato. La alimentación mix feeding repercute directamente en su bienestar. Los gatos son animales fascinantes con necesidades biológicas muy específicas, y recurrir al mix feeding es lo más parecido a su dieta natural.

¿Qué es el mix feeding o alimentación mixta para gatos?

Lo primero que nos viene a la cabeza cuando escuchamos hablar del mix feeding para gatos es: ¿puedo mezclar húmedo y seco en el mismo plato? Por supuesto, el mix feeding es una forma de alimentación que combina pienso seco con alimento húmedo (latas, sobres, patés…).

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Con la alimentación mixta seguirás proporcionando a tu gato una dieta variada y completa, pero sobre todo una dieta enriquecida en nutrientes y texturas, La comida húmeda para gatos incluye recetas completas o complementarias diseñadas específicamente para cada una de sus etapas, necesidades y estilo de vida. La comida húmeda para gatos es especialmente relevante, ya que el objetivo principal es la hidratación. Veamos a continuación este y otros beneficios de esta modalidad.

Beneficios del mix feeding o dieta mixta para la salud de los gatos

El mix feeding ofrece beneficios primordiales para los felinos. Algunos de ellos son:

Mejor hidratación

Efectivamente, el mix feeding en gatos mejora la hidratación felina ya que estos animales beben poca agua por naturaleza, por lo que el alimento húmedo, con un 60–80% de humedad, ayuda a mantener un buen nivel de hidratación. Esto es clave para la salud renal de los gatos ya que previene problemas urinarios, como los cristales o las infecciones, tan comunes en la especie. Si eres de los que piensa “mi gato no bebe agua” el mix feeding es una solución muy interesante a tener en cuenta.

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Control del peso y saciedad

Cuando pensamos en llevar a cabo la transición a alimentación mixta, una de las primeras cosas que nos vienen a la cabeza es: Si, pero… ¿el mix feeding engorda a los gatos? El mix feeding puede ayudar al control de peso de los gatos.

La comida húmeda tiene menor densidad calórica que el pienso debido a ese ‘extra’ de agua, lo que se traduce en menos calorías por gramo. Tu gato se sentirá antes saciado ya que ingerirá una ración de mayor volumen sin ingerir un exceso de calorías. Ideal para esos gatos con tendencia al sobrepeso o poco activos.

Más palatabilidad

El olor y la textura de la comida húmeda la vuelven mucho más irresistible para los gatos, que son selectivos y exquisitos por naturaleza, así el mix feeding puede ser muy útil para:

gatos con poco apetito,

gatos mayores,

animales con problemas dentales.

Variedad sensorial y nutricional

Combinar pienso y comida húmeda permite ofrecer:

diferentes sabores,

fuentes de proteína variada,

texturas distintas, lo que evita el aburrimiento y permite un mayor disfrute de la comida

Todos estos beneficios ayudan a mantener un vínculo positivo con la comida.

¿Cómo hacer mix feeding para mi gato? Mezclar comida húmeda con pienso de forma correcta

Si quieres empezar con el mix feeding en tu gato y hacer que la transición a la alimentación mixta sea un éxito, aquí tienes la guía definitiva para llevarlo bien a cabo:

Elige alimentos de calidad

No mezcles por mezclar, a la hora de elegir tanto el pienso como el alimento húmedo: calidad, ante todo. Además, fíjate bien en que sea un producto para su edad (gatito, adulto o senior).

Ajusta cantidades

Es importante evitar tanto el exceso como la falta de nutrientes. Uno de los errores más comunes a la hora de realizar esta transición es añadir una lata al pienso que ya dabas a tu animal. No hagas esto o tu gato engordará.

¿Cómo calcular las raciones? Lo ideal es seguir las recomendaciones del veterinario. Como orientación general, puede usarse una proporción de: 1 parte de comida húmeda por 3 partes de pienso seco. Si no quieres fallar, recuerda que en el mercado existen opciones ya preparadas que evitarán momentos de duda.

En la misma toma o por separado

¿Es mejor dar el húmedo por la mañana o por la noche? Puedes dar alimento seco y húmedo juntos o en tomas distintas. Lo importante es que forme parte de su rutina diaria. Muchos cuidadores optan por:

pienso por la mañana,

comida húmeda por la noche.

Conservación adecuada

La comida húmeda debe consumirse al instante. Si sobra, guárdala en la nevera y ofrécela en un máximo de 24–48 horas. Evita mezclarla con el pienso con demasiada antelación, para que no pierda olor o textura, algo especialmente relevante para un animal tan selectivo como es el gato.

El microbioma intestinal en el mix feeding de tu gato

Es innegable la importancia que ha adquirido el microbioma del intestino tanto en humanos como en animales. En los últimos años, la ciencia veterinaria se ha volcado también en el estudio de estos microorganismos del aparato digestivo de nuestras mascotas. Cada vez resulta más evidente que, del mismo modo que nosotros cuidamos de los ‘habitantes’ de nuestro intestino, proteger el microbioma intestinal de los animales también es fundamental. Combinar comida húmeda y pienso, no impide ayudar a mantener ese equilibrio.

Las fórmulas preparadas que encontramos en el mercado facilitan el trabajo a la hora de medir proporciones, pero no solo eso, muchas de ellas dan un paso más allá y ofrecen la modalidad de optar por una fórmula de ‘nutrición avanzada’ enfocada a la mejora de la salud digestiva y protección del microbioma.

Si quieres añadir este plus a la alimentación de tu gato encontrarás una amplia gama de productos diseñados para cada tipo de animal y para cada etapa de su vida —desde cachorro hasta adulto senior—, así como opciones específicas para atender las necesidades particulares de cada uno. Por ejemplo, mix feeding para:

gatos esterilizados o no esterilizados

aquellos gatos con sobrepeso

gatos con problemas urinarios

gatos senior

etc

Recuerda que una digestión saludable en la que se aprovechan todos los nutrientes puede repercutir de manera positiva en la vitalidad del animal, pelaje, digestión, defensas…

Adapta el mix feeding a tu mascota y potencia los beneficios de esta modalidad de alimentación, pero recuerda, al igual que lo harías para ti, elige siempre alimentos de calidad.