El secreto de la vitalidad de tu gato está en su interior

cuatro.com 08 MAY 2026 - 09:30h.

Cuidar el microbioma de tu gato con Purina ONE ayuda a mejorar su energía, digestión y pelaje en solo 3 semanas

Combinar alimento seco, húmedo e Hydralife permite mantener su bienestar interno y reflejarlo en su aspecto y vitalidad

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El bienestar de un gato comienza en el interior, aunque muchas veces solo reparemos en lo que vemos por fuera. Sin embargo, detrás de un pelaje brillante y de una actitud vital existe un equilibrio interno que resulta determinante. En este contexto, el microbioma intestinal se convierte en un auténtico protagonista, ya que influye en la digestión, en la absorción de nutrientes y en el correcto funcionamiento del sistema inmunitario.

Purina ONE apuesta por una nutrición avanzada desarrollada por veterinarios y nutricionistas que está científicamente probada para ayudar a proteger el microbioma intestinal. Gracias a la combinación de ingredientes y a la incorporación de prebiótico natural dentro de recetas completas y equilibradas, la alimentación diaria puede contribuir a mantener ese equilibrio interno y repercutir directamente en la vitalidad y bienestar general del gato.

Este impacto interno se traduce en resultados visibles en 3 semanas, ya que en ese periodo pueden empezar a apreciarse mejoras como un pelaje más brillante, mayor energía y una digestión más estable.

Entiende la naturaleza de tu gato

Comprender la naturaleza del gato implica reconocer sus particularidades, especialmente en lo que respecta a la hidratación. Muchos gatos no beben suficiente agua por sí mismos, por lo que la alimentación puede ayudar a mantenerlos hidratados. Combinar alimento seco y húmedo permite aportar variedad y enriquecer su rutina diaria. Además, añadir un alimento complementario como Hydralife ayuda a fomentar la hidratación de manera natural y equilibrada. De este modo, seco, húmedo y Hydralife forman una estrategia nutricional completa que se adapta a cada etapa de la vida del gato, desde gatos en crecimiento hasta adultos con necesidades específicas.

En definitiva, cuando un gato recibe una nutrición adecuada y avanzada, el cambio empieza en el interior y termina reflejándose en su aspecto y en su comportamiento. Ese bienestar no solo mejora su calidad de vida, sino que también puede aumentar sus oportunidades de adopción al mostrar su mejor versión.