Cómo conseguir que tu gato esté bien por dentro y por fuera

cuatro.com 05 MAY 2026 - 12:11h.

Descubre cómo una nutrición avanzada puede mejorar la digestión, la energía y el pelaje de tu gato en solo 3 semanas

Combinar alimento seco, húmedo e Hydralife ayuda a cuidar su microbioma y a mantener su bienestar visible en todas las etapas de la vida

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Cuando tu gato está bien por dentro, también se le nota por fuera. Su pelaje brilla más, su digestión es más estable y su energía y vitalidad aumentan, y todo esto es el resultado de una nutrición adecuada, ya que la alimentación diaria constituye la base sobre la que se construye su salud general.

Si te estás preguntando cómo debes alimentar a tu gato para conseguir estos resultados, la respuesta es Purina ONE. Esta marca desarrolla nutrición avanzada junto a veterinarios y nutricionistas con el objetivo de ofrecer recetas completas y equilibradas que ayudan a reforzar el sistema inmunitario y la salud digestiva.

En este contexto, la protección del microbioma intestinal cobra un papel esencial, ya que un microbioma equilibrado se traduce directamente en gatos más activos, con digestiones más saludables y defensas más fuertes.

Además, sus recetas incluyen ingredientes que ayudan a cuidar las bacterias buenas del intestino y, en el caso del alimento seco, también Lactobacillus, una bacteria beneficiosa que favorece la digestión. Todo esto forma parte de una nutrición completa pensada para cada etapa de la vida del gato. Esto permite hablar de resultados visibles en 3 semanas, un periodo en el que se pueden empezar a notar cambios como un pelaje más brillante, mayor energía y una digestión más estable.

Adapta su alimentación

Por otra parte, no todos los gatos tienen las mismas necesidades, de modo que la alimentación debe adaptarse a cada momento vital, desde la etapa Junior, en la que es fundamental ofrecer nutrición de calidad desde el comienzo, hasta gatos esterilizados o aquellos que viven exclusivamente en interior. En este sentido, la combinación de alimento seco y húmedo, conocida como mix-feeding, permite enriquecer la rutina diaria y aportar variedad sin comprometer el equilibrio nutricional.

Asimismo, la innovación Hydralife se presenta como un alimento complementario pensado para ayudar a fomentar la hidratación diaria, especialmente en gatos que no muestran una actitud proactiva hacia el consumo de agua.

Cuando el bienestar se hace visible, también crecen las oportunidades en un proceso de adopción, porque un gato con buen aspecto general, activo y con un pelaje saludable transmite cuidado y equilibrio.