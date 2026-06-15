Especial Planes Cuatro con Carmen Corazzini: l'Albufera, un tesoro natural en el Mediterráneo

cuatro.com 15 JUN 2026 - 13:33h.

Planes Cuatro tiene esta semana el placer de viajar hasta l'Albufera de Valencia con Carmen Corazzini, presentadora de Informativos Telecinco

Descubrimos por qué l'Albufera es un enclave natural único donde la naturaleza y los oficios tradicionales se unen

Especial Planes Cuatro con Carmen Corazzini: l'Albufera, una experiencia sensorial al atardecer

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Esta semana en Planes Cuatro, volvemos a viajar hasta la Comunitat Valenciana en un especial para disfrutar de un enclave natural único: L’Albufera, y de la mano de Carmen Corazzini, presentadora de Informativos Telecinco.

Además de descubrir su impresionante biodiversidad, vamos a aprender sobre su gastronomía y su cultura, ambas muy ligadas al arroz.

¿Te apetece conocer un tesoro natural increíble en el Mediterráneo? Te lo contamos todo desde el Parque Natural de L'Albufera de Valencia, recorremos sus tradicionales arrozales, conocemos las decenas de especies de aves que conviven en su lago y aprendemos sobre uno de los platos más reconocidos de nuestra gastronomía... ¡empezamos!

L'Albufera y su riqueza natural

Ubicada a tan sólo diez kilómetros al sur de la ciudad de Valencia, L’Albufera es una explosión de biodiversidad, que fue declarada Parque Natural por la Generalitat hace ya cuarenta años. Un enclave único donde la naturaleza y los oficios tradicionales se unen.

En esta laguna de agua dulce, comunicada con el mar a través de canales, se dan cita aves y plantas acuáticas. Más de 350 especies ornitológicas conviven en este hábitat. Todo un privilegio para los amantes del birdwatching, tanto en invierno como en verano.

Estamos ante el mayor lago de agua dulce de España, donde conviven las garzas, los flamencos, cormoranes, gaviotas y los charranes. Incluso se puede ver la cerceta pardilla, amenazada de extinción a nivel mundial. Todas estas aves viven entre sus humedales en una zona de especial protección para ellas.

Preguntamos a Yanina Maggiotto, especialista en turismo de naturaleza qué hace tan especial esta zona:

"Esta zona es ideal para la actividad de observar aves o el "birdwatching" porque cuenta con distintos ecosistemas: tenemos las zonas del sistema dunar, las playas, el bosque de la devesa...También el lago, que es el corazón del parque, pero rodeado de una zona de marjales y arrozales que genera un dinamismo brutal a lo largo del año"

El parque integra varios ecosistemas, desde marjales a bosques mediterráneos. Perderse entre ellos o pasear por sus dunas naturales es un placer para el visitante. O relajarse al sol en alguna de las playas del litoral.

L’Albufera ha ido cambiando con el paso del tiempo. Los arrozales fueron ganando terreno al lago, reduciendo su tamaño original.

Además, actúan como un filtro natural de las aguas, dan refugio a la fauna y son, en definitiva, el motor del Parque Natural.

Una cultura gastronómica única y una experiencia sensorial al atardecer

L’Albufera es, sin duda, el epicentro de la cocina arrocera valenciana. Su ecosistema único de agua dulce, con una tradición de cultivo de arroz que se remonta al siglo VIII, y la pesca tradicional en su lago, han forjado una gastronomía auténtica y arraigada. Además, vivir un atardecer en L’Albufera es toda una experiencia sensorial. La calidad de vida mediterránea se combina con una paleta de colores vibrante, ideal para encontrar paz y desconexión.