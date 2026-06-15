Especial Planes Cuatro con Carmen Corazzini: l'Albufera, una experiencia sensorial al atardecer

cuatro.com 15 JUN 2026 - 13:57h.

Planes Cuatro tiene esta semana el placer de viajar hasta l'Albufera de Valencia con Carmen Corazzini, presentadora de Informativos Telecinco

Descubrimos por qué vivir un atardecer en l'Albufera es toda una experiencia sensorial

Especial Planes Cuatro con Carmen Corazzini: L'Albufera, una cultura gastronómica única

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Esta semana en Planes Cuatro, volvemos a viajar hasta la Comunitat Valenciana en un especial para disfrutar de un enclave natural único: L’Albufera, y de la mano de Carmen Corazzini, presentadora de Informativos Telecinco.

Además de descubrir su impresionante biodiversidad, vamos a aprender sobre su gastronomía y su cultura, ambas muy ligadas al arroz.

¿Te apetece conocer un tesoro natural increíble en el Mediterráneo? Te lo contamos todo desde el Parque Natural de L'Albufera de Valencia, recorremos sus tradicionales arrozales, conocemos las decenas de especies de aves que conviven en su lago y aprendemos sobre uno de los platos más reconocidos de nuestra gastronomía... ¡empezamos!

L'Albufera, una experiencia sensorial al atardecer

Antes de despedirnos, hacemos una última parada con este cielo anaranjado…

Vivir un atardecer en L’Albufera es toda una experiencia sensorial.

La calidad de vida mediterránea se combina con una paleta de colores vibrante, ideal para encontrar paz y desconexión

Ver la puesta de sol desde una barca tradicional en este lago y sus canales, observando barracas, arrozales y aves, es uno de los planes más demandados en L’Albufera. Incluso es posible disfrutar en la barca de un picnic.

También es muy habitual entre los visitantes practicar senderismo en la Devesa del Saler y recorrer itinerarios históricos como la Gola del Pujol, ideal para los amantes de la fauna y la flora.

Hay muchas formas de descubrir un enclave tan especial como L’Abufera. Pero nada como un paseo en bicicleta por sus arrozales. Es la mejor forma de observar la vida que habita en el parque atravesando sus campos de arroz.

Ese arroz que es el alma de este paisaje… y el más claro ejemplo de que la tradición, aquí, sigue intacta.

Y cuando el día, y este viaje, llegan a su fin… L’Albufera se transforma. Un lugar donde el tiempo parece detenerse… donde el agua, la tierra y el cielo se complementan. El Parque Natural de L’Albufera… Un tesoro del Mediterráneo.

Riqueza natural y una cultura gastronómica única

Ubicada a tan sólo diez kilómetros al sur de la ciudad de Valencia, L’Albufera es una explosión de biodiversidad, que fue declarada Parque Natural por la Generalitat hace ya cuarenta años. Un enclave único donde la naturaleza y los oficios tradicionales se unen.

L’Albufera es, sin duda, el epicentro de la cocina arrocera valenciana. Su ecosistema único de agua dulce, con una tradición de cultivo de arroz que se remonta al siglo VIII, y la pesca tradicional en su lago, han forjado una gastronomía auténtica y arraigada.