Especial Planes Cuatro con Carmen Corazzini: l'Albufera, una cultura gastronómica única

cuatro.com 15 JUN 2026 - 13:49h.

Planes Cuatro tiene esta semana el placer de viajar hasta l'Albufera de Valencia con Carmen Corazzini, presentadora de Informativos Telecinco

Descubrimos por qué l'Albufera es el epicentro de la cocina arrocera valenciana

Especial Planes Cuatro con Carmen Corazzini: L'Albufera, un tesoro natural en el Mediterráneo

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Esta semana en Planes Cuatro, volvemos a viajar hasta la Comunitat Valenciana en un especial para disfrutar de un enclave natural único: L’Albufera, y de la mano de Carmen Corazzini, presentadora de Informativos Telecinco.

Además de descubrir su impresionante biodiversidad, vamos a aprender sobre su gastronomía y su cultura, ambas muy ligadas al arroz.

¿Te apetece conocer un tesoro natural increíble en el Mediterráneo? Te lo contamos todo desde el Parque Natural de L'Albufera de Valencia, recorremos sus tradicionales arrozales, conocemos las decenas de especies de aves que conviven en su lago y aprendemos sobre uno de los platos más reconocidos de nuestra gastronomía... ¡empezamos!

L'Albufera, una gastronomía única

L’Albufera es, sin duda, el epicentro de la cocina arrocera valenciana. Su ecosistema único de agua dulce, con una tradición de cultivo de arroz que se remonta al siglo VIII, y la pesca tradicional en su lago, han forjado una gastronomía auténtica y arraigada.

El entorno de las antiguas barracas y alquerías cambia de color dependiendo de la época del año y su ciclo de cultivo, tiñendo la zona de dorado o de verde brillante. El mejor paisaje para disfrutar de un indispensable: el sabroso y tradicional guiso de all i pebre de anguilas.

La cocina tradicional valenciana es una experiencia gastronómica que fusiona la huerta, el mar Mediterráneo y la tradición árabe-cristiana. El uso de productos frescos de kilómetro 0 y una cocción lenta es su principal característica.

La receta auténtica de la paella tiene su origen aquí, en L’Albufera. Más concretamente, en El Palmar. Se elabora con arroz, pollo o pato, conejo, judía verde, garrofó y azafrán, y es cocinada habitualmente a leña.

También destacar el arroz al horno, preparado en cazuela de barro, la fideuà, una especialidad marinera popular o el arroz a banda.

Francisco Javier Colomer, chef del emblemático Restaurante Nou Racó, nos enseña que El Palmar es la mejor opción para una degustación de origen, si no... miren la paella que nos prepara.

Disfrutar de los sabores de L'Albufera y su entorno se extiende más allá de sus restaurantes típicos. También es posible saborear experiencias auténticas en el corazón de la huerta, en talleres tradicionales o en mercados locales.

Riqueza natural y una experiencia sensorial al atardecer

Ubicada a tan sólo diez kilómetros al sur de la ciudad de Valencia, L’Albufera es una explosión de biodiversidad, que fue declarada Parque Natural por la Generalitat hace ya cuarenta años. Un enclave único donde la naturaleza y los oficios tradicionales se unen.

Además, vivir un atardecer en L’Albufera es toda una experiencia sensorial. La calidad de vida mediterránea se combina con una paleta de colores vibrante, ideal para encontrar paz y desconexión.