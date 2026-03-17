cuatro.com 17 MAR 2026 - 17:58h.

En el programa de esta semana de 'Planes Cuatro', te damos cuatro razones para visitar la Iglesia de los Santos Juanes, en Valencia

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¡Bienvenidos a Planes Cuatro! En el programa de esta semana, te damos cuatro motivos para viajar hasta Miami, descubrimos cuatro rincones imprescindibles de Milan y te damos cuatro razones para visitar la Iglesia de los Santos Juanes de Valencia.

Cuatro razones para visitar la Iglesia de los Santos Juanes, en Valencia

En pleno centro histórico de la ciudad de Valencia, se encuentra la Iglesia de los Santos Juanes, una parroquia que brilla con luz propia en el catálogo patrimonial de la Comunitat Valenciana.

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La Real Parroquia de los Santos Juanes fue construida en el siglo XIII sobre una antigua mezquita extramuros, aunque en sus orígenes comenzó como una construcción gótica.

sobre una antigua mezquita extramuros, aunque en sus orígenes comenzó como una construcción gótica. Destacan su nave, los contrafuertes y el famoso rosetón "la O de Sant Joan" , que siempre permaneció cegado. Tras varias rehabilitaciones por incendios, es un monumento barroco desde el siglo XVII.

, que siempre permaneció cegado. Tras varias rehabilitaciones por incendios, es un monumento barroco desde el siglo XVII. La Iglesia se sitúa cerca de la Lonja de la Seda y el Mercado Central , y cuenta con un retablo de la Virgen del Rosario y “el pardal de Sant Joan” , una singular veleta en forma de águila.

y el , y cuenta con un y , una singular veleta en forma de águila. Tras cinco años de meticulosa restauración, la Iglesia de los Santos Juanes es una de las grandes joyas del patrimonio valenciano, declarada Monumento Histórico Artístico Nacional.

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es la zona más famosa de la ciudad. Arena blanca, chiringuitos, tiendas y restaurantes para todos los gustos. Lincoln Road , la Gran Vía de Miami, es una de las pocas calles peatonales de South Beach, y siempre tiene gran ambiente.

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