'Todo es mentira' | Programa, en vídeo (08/08/2025)

08/08/2025 Todo es mentira Summer Tem 2025 Programa 1652
08/08/2025 Todo es mentira Summer Tem 2025 Programa 1652
Kayed Hammed, un gazatí afincado en España, tuvo que presenciar la muerte de su hijo antes de poder abandonar la Franja. Hoy interviene en directo en 'Todo es mentira' tras el anuncio que podría agravar todavía más la situación de los habitantes de Gaza.

