'Todo es mentira' | Programa, en vídeo (08/08/2025)

Ana Vázquez se posiciona tras la iniciativa tachada de racista en Jumilla: "Contribuye a mantener la convivencia"
El secretario provincial de la AUGC niega que los bañistas granadinos retuvieran a los migrantes: "Los que actuaron eran guardias civiles"
Kayed Hammed, un gazatí afincado en España, tuvo que presenciar la muerte de su hijo antes de poder abandonar la Franja. Hoy interviene en directo en 'Todo es mentira' tras el anuncio que podría agravar todavía más la situación de los habitantes de Gaza.