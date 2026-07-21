La intriga se apodera de la cita de Eddy y Any en ‘First Dates’: “Algo esconde”

First Dates 21 JUL 2026 - 23:01h.

Eddy esperaba que su cita le besara en ‘First Dates’: “Me he sentido rechazado”

Dardo se viene arriba en el jacuzzi de ‘First Dates’: “¿A qué estás húmeda?”

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La primera impresión entre Eddy y Any en esta noche de verano en ‘First Dates Summer’ no ha sido bueno y ha distado mucho de ser un flechazo o parecerlo. A él, le han faltado curvas y a ella le han sobrados los prejuicios, pero han puesto todo de su parte para intentarlo. Eso sí, se han pasado toda la cita desconfiando el uno del otro.

Eddy ha llegado a ‘First Dates’ con la bandera del País Vasco en la mano porque es dónde, vive, trabaja y el lugar al que está agradecido desde que llegó a España hace unos años. Sin embargo, no puede ocultar que es un tipo de sangre caliente: “Soy cubano”.

Al ver a Any, no ha podido decir que no era una mujer bella, pero sí que le faltaban curvas para ser la mujer que estaba buscando. Ella se ha quedado un poco parada porque había estado con un chico dominicano y ha sentido que todos iban a ser iguales: “Son muy celosos”. Aun así, han intentado conocerse poquito a poco.

La soltera ha sido sincera y le ha dicho que no le gustaban nada los celos porque ya los había vivido con su pareja latina. Eddy le ha asegurado que él no era celoso, pero Any no se ha fiado: “Yo sé mucho, miente, ha girado los ojos”. Sin embargo, Eddy le ha desmontado su teoría con un “Hierba que está para ti, no hay vaca que se la coma”. Está convencido de que los celos son inseguridad y él, de eso, no tiene.

A Eddy le ha parecido raro que su anterior pareja no la llevara a bailar bachata porque los dominicanos lo llevan en la sangre y Any ha sentido que igual bailando la podía conquistar. Pero antes de que llegara el momento de mover la cadera, Eddy le ha contado que tenía una hija de 3 años que vive en Australia y ella ha sentido que estaba ocultando algo turbio. Lo mismo que le ha pasado a él, al saber que tenía dos hijas, pero realmente, ninguna vivía con ella.

Con la desconfianza como postre, Eddy ha enseñado a Any a bailar salsa y la cosa parecía comenzar a fluir, pero ella le ha dejado claro que no besa en la primera cita y eso ha terminado con cualquier tipo de esperanza: “Me he sentido rechazado”.

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