Goyo se emociona al explicar que quiere el dinero del premio para su hijastra, que padece un cáncer: "Lo tengo que hacer"
Goyo le ha contado a Xuso Jones que el dinero que gane en 'Lo sabe, no lo sabe' se lo va a mandar a la hija de su mujer
Miguel, concursante de 'Lo sabe, no lo sabe', cuenta la historia de su hija, la primera mujer Drag Queen en Canarias
Todos los programas de 'Lo sabe, no lo sabe' están disponibles en Mediaset Infinity
Goyo se ha presentado a Xuso Jones en Benidorm y le ha dicho que le apetecía mucho concursar en 'Lo sabe, no lo sabe' porque es un gran seguidor del programa, que se emite de lunes a viernes a las 18:30 en Cuatro. Le ha explicado que lleva "el buen rollo" allá por donde va, le ha cantado una canción y ha conseguido ser el escogido para jugar.
Tras conseguir los primeros 200 euros, Goyo se ha sincerado con Xuso y le ha explicado que todo el dinero que gane se lo quiere mandar a una de las cuatro hijas de su mujer, que reside en Paraguay, es cardióloga y padece un cáncer: "Es una causa que la verdad me emociona, así que mejor me pongo a cantar porque me emociono, pero lo tengo que hacer".
Goyo ha paralizado su relato para no emocionarse más y se ha arrancado a cantar un fragmento de 'América', tras lo cual ha querido dar un apunte positivo acerca de la situación de la hija de su mujer: "Lo mejor de todo es que está resultando, la inmunoterapia ha conseguido vencer al cáncer y eso a mí me llena de alegría total, le mando un beso a mi mujer, Blanca Martín, y a Lis, que es la doctora que tengo en Paraguay y que me cura el corazón".