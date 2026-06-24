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Goyo se ha presentado a Xuso Jones en Benidorm y le ha dicho que le apetecía mucho concursar en 'Lo sabe, no lo sabe' porque es un gran seguidor del programa, que se emite de lunes a viernes a las 18:30 en Cuatro. Le ha explicado que lleva "el buen rollo" allá por donde va, le ha cantado una canción y ha conseguido ser el escogido para jugar.

Tras conseguir los primeros 200 euros, Goyo se ha sincerado con Xuso y le ha explicado que todo el dinero que gane se lo quiere mandar a una de las cuatro hijas de su mujer, que reside en Paraguay, es cardióloga y padece un cáncer: "Es una causa que la verdad me emociona, así que mejor me pongo a cantar porque me emociono, pero lo tengo que hacer".

Goyo ha paralizado su relato para no emocionarse más y se ha arrancado a cantar un fragmento de 'América', tras lo cual ha querido dar un apunte positivo acerca de la situación de la hija de su mujer: "Lo mejor de todo es que está resultando, la inmunoterapia ha conseguido vencer al cáncer y eso a mí me llena de alegría total, le mando un beso a mi mujer, Blanca Martín, y a Lis, que es la doctora que tengo en Paraguay y que me cura el corazón".