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Sin duda, 'Lo sabe, no lo sabe' es un programa en donde los concursantes muchas veces nos dejan confesiones inesperadas. Pero lo que ha pasado en la última entrega de Cuatro ha sorprendido hasta al mismísimo Xuso Jones, y no es para menos: una concursante ha desvelado una serie de cosas poniendo en su boca nombres como los mismísimos Guillermo y Harry (hijos de Diana de Gales)... ¡o incluso la propia Sara Montiel! Confesiones, que, sin duda, han dejado en shock a Xuso Jones.

Luisa es sastrera y su marido, magistrado. Ambos llevan juntos un total de 60 años y a lo largo de esa vida, debido a la profesión de su marido, han vivido en diversos sitios. Uno de esos ha sido Palma de Mallorca: "Un coronel le hizo un pase para bañarnos, donde se bañaban los militares. Mi hija Cristina estaba pescando y se arrimaron los hijos de Diana, y los enseñó mi hija a pescar", ha confesado.

Xuso Jones ha querido hablar más sobre esto último, preguntándole a la concursante si se refería a Guillermo y Harry, los dos hijos que Diana de Gales tuvo con Carlos III: "Mi hija a ellos", ha concretado Luisa. En resumen, que la hija de la concursante fue la "profesora de pesca" de Harry y Guillermo. Además, la concursante ha revelado que tras ese momento, le dijo lo siguiente a su hija: "Tanto enseñar a pescar y no te han invitado a la boda".

Las confesiones de la concursante no se acabarían ahí, esta vez asegurando que la madrastra de Pepe Tous, quien fue marido de Sara Montiel, vivía al lado de su casa: "Mi marido le hizo un juicio a Sara Montiel, que lo ganó y nos invitó a comer. Pero mi marido, como no sea comida mía, no come de ningún sitio", ha bromeado.