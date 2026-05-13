En guardia 13 MAY 2026 - 19:46h.

Nuevo programa de 'En guardia' el próximo lunes 18 de mayo, en Cuatro: el depredador de Castellón

La abogada de la familia de Wafaa recuerda la reacción de la madre de la víctima al veredicto: "Nunca olvidaré esa mirada"

Compartir







En el próximo episodio de 'En guardia' investigamos a Joaquín Ferrándiz, conocido por ser un asesino en serie tras matar en Castellón a cinco mujeres. El programa de investigación se centra en el asesinato de Sonia Rubio, ocurrido el 2 de julio en Benicassim. Un caso de "crimen de orientación sexual y un escenario macabro", así definen los expertos presentes en este programa todo lo sucedido.

Sonia fue una de sus víctimas que, sin vistas sobre su paradero, buscaron a la joven durante cuatro meses hasta que alguien avisó a la Guardia Civil de haber encontrado un cuerpo en el bosque. La joven se encontraba amordazada con una cinta aislante y a cinco kilómetros del último lugar donde fue vista por última vez. "Era un cazador de mujeres y la realidad supera la ficción", aseguran.

'En guardia' recoge distintos testimonios sobre el crimen e investiga a fondo todo lo ocurrido, no te pierdas el programa el próximo lunes 13 de mayo a las 23:00h, en Cuatro.