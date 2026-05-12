Isabel Carricondo detalla cómo reaccionó Soraya, madre de Wafaa, al veredicto de la Audiencia de Valencia

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Una vez encontrado el cuerpo sin vida de Wafaa y enterrado en una ceremonia íntima siguiendo el ritual musulmán, la madre de la víctima hacía "una parte del duelo" pero este "no se completa hasta que no está enjuiciado el causante de esa muerte", explica una psicóloga en esta entrega de 'En guardia'.

Por lo que el día que tuvo que declarar fue "un momento muy complicado". De hecho, "no era capaz de entrar en la sala, ni de caminar", recuerda la abogada de la acusación, Isabel Carricondo.

"La cogí de las dos manos y le dije 'Soraya, no lo mires y mantén en todo momento la mirada conmigo'. Ella no sabía lo que había pasado con su hija porque entendimos que no hacía falta que ella supiera la tortura que su hija había vivido y en esas sesiones del juicio se va enterando de muchas cosas", recuerda la letrada mientras se muestran imágenes de las durísimas declaraciones en la sala de la madre de Wafaa. Unas imágenes que transmiten "el dolor de una madre tan encima de una mesa que se podía tocar": "Se podía tocar el dolor de esa madre".

La reacción de la madre de Wafaa al veredicto

Después de que la Audiencia de Valencia condenase a prisión permanente revisable a David Soler, Isabel Carricondo detalla cómo fue la reacción de Soraya al escucharlo: "Me miró a los ojos y me dijo que gracias, que se ha hecho justicia. Nunca olvidaré esa mirada".

Y es que "Soraya sintió, uno, que se había hecho justicia, y dos, lo que ella me dijo: 'Ahora mi hija sí puede descansar en paz'", recuerda la abogada.