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Felipe González ha sido objeto de críticas tras su coincidencia con Juanma Moreno en un acto de homenaje a la duquesa de Alba. La senadora, quien ha defendido al expresidente de España, confiesa en 'Todo es mentira' si hubiera aceptado la invitación de Juanma Moreno puesto que ella ha afirmado en alguna ocasión que era amiga de Cayetana.

¿Habría ido Susana Díaz?

"Me hubiera puesto en un aprieto en estas fechas, para qué nos vamos a engañar. Para qué te voy a decir otra cosa, si te digo otra cosa te miento", le responde con sinceridad a Laila Jiménez.

Y es que la senadora socialista confiesa que "sentía un cariño enorme" por la duquesa de Alba: "Era una mujer muy moderna para la época que le tocó vivir y una persona bastante progresista para ser aristócrata". Sin embargo, "al no haber sido protagonista, habría declinado", concluye la colaboradora del programa.