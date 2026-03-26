Lara Guerra 26 MAR 2026 - 01:41h.

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'First Dates' celebra su décimo aniversario con una entrega llena de momentos increíbles y como no puede ser de otra manera, es importante destacar el icónico papel de Carlos Sobera como parte del mejor restaurante del amor. Por ello, el presentador nos ha desvelado como es pertenecer a este proyecto tan bonito.

El presentador es la pieza fundamental de este restaurante por el que han pasado tantísimos solteros, pero... ¿Cómo llegó hasta él esta oportunidad?: 'First Dates' llega a mi vida de pura casualidad, me propusieron hacer de maitre y yo pensaba que no sería muy difícil".

Carlos Sobera: "Disfruto hablando con la gente, es lo que más me gusta"

Pese a llevar toda una década, Carlos Sobera deja claro que le sigue emocionando como el primer día: "Disfruto hablando con la gente, es lo que más me gusta. Es tremendo como mencionan de diferentes maneras el nombre del restaurante, pero lo importante no es el nombre, es lo que hay detrás; y lo que hay es mucha verdad y mucho amor"

Muchas de las parejas que pasaron por 'First Dates' dieron sus primeros pasos en el programa y, ahora, caminan juntos. Han sido 10 años de anécdotas, risas, lágrimas y mucho amor acompañados por Carlos Sobera. Si quieres recordar algunos de estos momentazos y los solteros legendarios que han pasado por el restaurante más famoso de la televisión, vuelve a ver el programa especial 10 años de 'First Dates' en Mediaset Infinity.