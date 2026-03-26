First Dates 26 MAR 2026 - 00:00h.

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Mashiro y Liam han demostrado tener una conexión especial durante su cita en 'First Dates'. A lo largo de toda la cena han hablado de muchos temas: desde su afición y admiración por el anime, la cultura oriental y el 'cosplay'. Entre tantos temas, han hablado del programa y del gimnasio. Ambos han confirmado que van, mientras Mashiro reconocía que le gustaba mucho, a Liam le costaba un poco más y que iba "por temporadas".

En ese momento, Mashiro le ha hecho una propuesta a su cita que le ha dejado dubitativo. Le ha propuesto hacer un "pulso de Lolitas", en referencia a su estilo de vestimenta popular en Japón en la década de los 70. Liam ha aceptado y, a pesar de lo que ha pensado su cita, lo ha dado todo: "Yo creo que se ha dejado ganar para ser un príncipe conmigo. Me ha gustado", reconocía el de Barcelona.