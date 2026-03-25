Una soltera sorprende a su cita con sus dotes artísticas y él se anima a bailar con ella: "Mi amante siempre ha sido el baile"
El increíble momentazo que han protagonizado Cecibell y Rafael
La reacción de un soltero al descubrir a su cita y su especial acompañante en 'First Dates': "Es un puntazo"
Todos los programas completos de 'First Dates', en Mediaset Infinity
La cita de Cecibell y Rafael en 'First Dates' ha estado marcada por las pasiones que ambos comparten: el deporte y el baile. Ambos tienen un gimnasio y son profesores de danzas, por lo que la soltera ha decidido sorprenderle demostrando sus dotes artísticas. En un momento determinado ella se ha ausentado de la mesa y ha reaparecido vestida y preparada para sorprender a su cita.
La música ha comenzado a sonar y Cecibell se ha lanzado a la pista de baile entre los halagos y los aplausos de Rafael y el resto del restaurante: "Lo hace increíble", confesaba él. Tras su coreografía, el asturiano se ha atrevido a bailar con su cita. ¡Vaya par de bailarines!