First Dates 25 MAR 2026 - 23:00h.

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La cita de Cecibell y Rafael en 'First Dates' ha estado marcada por las pasiones que ambos comparten: el deporte y el baile. Ambos tienen un gimnasio y son profesores de danzas, por lo que la soltera ha decidido sorprenderle demostrando sus dotes artísticas. En un momento determinado ella se ha ausentado de la mesa y ha reaparecido vestida y preparada para sorprender a su cita.

La música ha comenzado a sonar y Cecibell se ha lanzado a la pista de baile entre los halagos y los aplausos de Rafael y el resto del restaurante: "Lo hace increíble", confesaba él. Tras su coreografía, el asturiano se ha atrevido a bailar con su cita. ¡Vaya par de bailarines!