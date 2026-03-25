First Dates 25 MAR 2026 - 22:55h.

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Leila lo tiene claro, Lunix, su perro, es "parte de ella" y por eso no ha dudado ni un momento en llevárselo a su cita. Según ha explicado, si alguien quiere estar con la soltera tiene que aceptar también a su mascota. Pero para Alberto, no es problema. Él se dedica a proyecto de cuidados de animales: "Me han dado vida a mi en una fase de problemas", confesaba el soltero.

Al descubrir que su cita estaba muy bien acompañada de Lunix sorprendió con un premio para la mascota: "Una chica que le gustan los perros es un puntazo. Además, es una forma perfecta de romper el hielo", confesaba. ¿Su pasión por los animales será suficiente para poder disfrutar de una relación romántica entre Leila, Alberto y todas sus mascotas?