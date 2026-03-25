First Dates 25 MAR 2026 - 22:30h.

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'First Dates' celebra su décimo aniversario con un programa especial en el que no han faltado los momentazos. El presentador del programa, Carlos Sobera, rodeado de todo el equipo del restaurante más famoso de la televisión, han brindado por estos 10 años juntos que, como ha dicho, han pasado "volando": "Este no es un restaurante cualquiera y esta noche no es una noche cualquiera", decía.

Una palabras muy emocionantes sobre su labor y recordando a todas las personas que han pasado por el programa en busca de su media naranja: "Hemos querido demostrar que el amor no entiende de etiquetas ni de estereotipos", continuaba. Descubre todo lo que ha dicho el presentador en el programa especial.