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Al entrar por la puerta del restaurante más famoso de la televisión y ver que Carlos Sobera es la persona que le recibe, Blanca no duda ni por un ápice de segundo en hacerle una confesión: "El amor de mi vida has sido tú".

La soltera vino a vivir a España hace 25 años y el presentador de 'First Dates' fue una figura televisiva que le "impactó" por varios motivos: "su carácter maravilloso, es un conductor increíble, su inteligencia y su capacidad humana".

Por esta razón, en la barra del restaurante hace un brindis por él y por su programa: "Que dure 150 años". "Ojalá, yo no creo que dure tanto pero el programa seguro", responde Carlos Sobera. Sin embargo, la soltera considera que para que perdure deben clonarle cuanto antes: "Un hombre como tú por la ciencia vale la pena clonarlo".

Al mirarlo de cerca, Blanca ha podido comprobar que el presentador es un hombre "atractivísimo" y que "los años le han sentado divinamente". Carlos, por su parte, se sorprende con la edad de la soltera pues aparenta menos: "Yo sabía que un día iba a estar aquí, tenía que estar viva para eso".

Blanca prefiere a Carlos Sobera antes que su cita

Su cita es Fernando, un hombre "presumido" de su misma edad al que le gusta "gustar a las mujeres". Sin embargo, a su cita no parece haberle impresionado pues al verle hace un gesto a cámara.

Aún así, recibe las flores con gusto y entabla una conversación con el madrileño quien, al descubrir la procedencia de su cita, opina: "Dicen que las colombianas son muy fogosas y muy activas en la cama, que es lo que a los hombres nos gusta sobre todo a ciertas edades".

Es Carlos Sobera quien les traslada hasta la mesa, momento que no desaprovecha Blanca para continuar piropeándole: "Qué sitio más lindo porque tiene una persona que le da calidez". Además, antes de dejarles le hace otra confesión: "Eres mucho más delgado de lo que te saca la televisión. Nunca se te ve gordo porque siempre se te ve perfecto pero eres un bombón de 20 años". Por otra parte se disculpa con su cita, quien presencia la situación: "Elogiar a este hombre es imposible no hacerlo".