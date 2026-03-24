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Carlos Sobera recibe en el restaurante de 'First Dates' a David, un estudiante de Integración Social de 29 años al que le gusta vestir con falda porque siempre ha sido un tema tabú en su familia: "Este es un David que ya se ha liberado".

El soltero es un fiel reivindicador del autismo, TDAH o Asperger, trastorno del que padece, porque no cree que tenga que ser un tema que hay esconder a la hora de conocer a alguien: "Yo no quiero que haya discriminación y que esto no sea un tema tabú".

Nunca se ha enamorado, ni tampoco ha tenido pareja. Sin embargo, sí que ha practicado sexo desde una edad que hace que Carlos Sobera se eche las manos a la cabeza: "Yo a esa edad estaba haciendo conjuntos binarios en el colegio". Pero David es diferente: "Soy una máquina sexual, el que me prueba repite".

La confesión de David a su cita

Como el soltero no considera que esto deba de ser un tema tabú, David le pregunta sin pelos en la lengua sobre su experiencia en relaciones íntimas. "No he tenido nunca, ni novio, ni nada. Siempre me han rechazado por el físico", le confiesa su cita.

"Yo es que soy muy liberal. Me gusta el kamasutra", le revela David antes de revelarle a Sebastián la edad a la que perdió la virginidad. Un dato que desata la risa en su cita: "Lo he escuchado pero no sé cómo es, ni nada de eso".

También desconoce si es activo o pasivo, pero lejos de ponerse nervioso, Sebastián siente que su cita le "tranquiliza": "He notado que él no me va a juzgar".

Sebastián vive su primer beso en 'First Dates'

Los solteros trasladan su cita a una sala privada del restaurante, donde bailan y juegan a las pruebas. Es en este momento cuando ambos se lanzan, a pesar de la timidez de David, y Sebastián experimenta su primer beso: "¡Ven aquí, mi vida!". ¿Querrán tener una segunda cita después de este 'momentazo'? ¡No te lo pierdas!