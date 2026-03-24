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Durante su cena en 'First Dates', Fernando se sincera con su cita y le confiesa que es un hombre que ha "necesitado" el sexo tanto que llegaba a practicarlo con su mujer hasta tres veces al día. Unas declaraciones que la soltera considera que son "por vanidad" o porque "quiere hacerse ver como un Superman que puede hacerlo las veces que quiera": "Es feo eso en un hombre. Eso un caballero no lo dice".

Una sospecha que va confirmando conforme va conociendo a su cita y el motivo por el que se divorció de su mujer. "Me puso un detective y me pescaron", revela. Sin embargo, continúan conviviendo en el mismo piso. "Me parece una situación incómoda y para eso hay que tener cara dura", le señala Blanca al equipo del programa.

Fernando ha intentado que su exmujer encontrara un nuevo amor pero "desgraciadamente" para él no ha sido posible: "Por lo menos así me libraba de ese pago". Algo que tacha de "vulgar" la soltera. Un pensamiento que crece conforme su conversación se adentra en el terreno sexual.

"Me parece vulgar"

A la soltera parece no haberle sentado bien que su cita le pregunte si ha practicado el sexo oral: "Me parece vulgar. Esas cosas se dan, no se preguntan".

Sin embargo, la gota que colma el vaso llega cuando Fernando hace una afirmación: "Al hombre hay que darle sexo para conseguir amor y a la mujer hay que darle amor para conseguir sexo". "Absolutamente machista", concluye Blanca.

Blanca "regatea" los besos de su cita

Blanca ha sabido esquivar con soltera alguna conversación incómoda que su cita ha puesto encima de la mesa. También ha regateado algún que otro beso que Fernando ha tratado de darle mientras bailaban un bolero. Parece que la soltera tiene clara su decisión final pero... ¿Habrá pillado la indirecta su cita?