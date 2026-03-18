First Dates 18 MAR 2026 - 23:10h.

Descubre al completo la cita de José María y Mayte en 'First Dates'

Una soltera de 'First Dates' explica su método infalible para controlar el móvil a sus parejas: "Para las tóxicas"

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José María es controlador aéreo y tiene 54 años. Es una persona con mucho sentido del humor, tal y como demostraba nada más entrar al restaurante de 'First Dates' al gastarle una broma al presentador. En el amor, no le va especialmente mal, pero siente que es muy difícil encontrar a alguien con el que compartir la vida.

Su cita era Mayte, una productora y manager musical de 55 años. La primera impresión de la soltera al ver a Ramón era muy mala: "No me gustan las personas que vienen a una cita con camiseta de estar por casa, con lamparones". Por su parte, el soltero, al conocer el trabajo de Mayte, confesaba: "Es un poco aburrido y monótono. Yo soy más activo, no podría trabajar en eso".

¡Saltan chispas entre Mayte y José María!

José Mª tiraba por el sentido del humor durante su cita, lanzando algún que otro comentario que a Mayte no parecían hacerle mucha gracia: "Hay alguna gracia, que tiene gracia, pero ha sido muy pesado. No me dejaba hablar", aseguraba ella, antes de ir a la sala de karaoke con el soltero. "Madre mía... ¿Dónde llevo a este hombre?", pensaba la soltera al verlo cantar 'Noelia'. Y... de tanto cantar otro nombre ¡José María se olvidaba del nombre de la soltera!".

Era precisamente en el momento de la decisión final donde explotaba la tensión entre ambos. Algo que sucedía cuando Mayte sacaba una lista en la que había apuntado todas las razones por las que no quería otra cita con José María. Tras esto, el soltero también la rechazaba dándole el motivo de que "la veía un poco mayor para él".

Al escuchar esto, Mayte se reía a carcajadas y, muy molesta, respondía: "Ay hijo... ¿un poco mayor dice este señor? O sea no hay nada más que vernos. Es lo típico de cuando rechazas a alguien y luego te dice que te ve mayor". "Es respetable que piense eso, ¿no?" se defendía él. "¿Quieres que te diga algo a ti, que no se te puede ni mirar a la cara? Anda, hasta luego, chaval. Búscate una jovencita, pero, oye, págala porque tienes que tener dinero", decía ella tajante.