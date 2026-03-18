First Dates 18 MAR 2026 - 22:55h.

Descubre al completo la cita de Ramón y Zuleima en 'First Dates'

La divertida reacción de Carlos Sobera a la broma de un soltero de 'First Dates': "Será posible…"

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Ramón tiene 26 años y es camarero. El soltero no oculta que es "mujeriego" y asegura que, cuando no está en pareja, tiene su "modo de romancero activado": "No le debo nada a nadie". En el amor, dice que todas "le han salido rana" y llega a 'First Dates' con la intención de dejarse llevar y sorprenderse.

Su cita era Zuleima, de 21 años y operaria. La primera impresión de Ramón al verla era muy buena: "Es mi rollo totalmente. No es muy alta y es caderona". Por su parte, la soltera aseguraba que nada más verlo ha calado que era gitano, algo que a ella le encanta: "Me ha parecido mono. Me gustan mucho las costumbres gitanas".

La mentira piadosa de Zuleima a Ramón al hablar sobre celos

Ya en la mesa, los solteros parecían congeniar al comentar sus gustos musicales (a ambos les apasiona el flamenco) y sus objetivos sentimentales, ya que en estos momentos los dos buscan una relación estable. Sin embargo, cuando Ramón le preguntaba a Zuleima si era celosa, esta respondía: "Hombre... yo no te dejo tirar la basura solo. Vas conmigo".

Ante esta respuesta, el soltero le lanzaba el supuesto de si, en caso de que fuesen pareja, le dejaría irse 2 días con sus primos a la feria. "Me busco una amiga y me voy yo también a otro sitio a bolear". Una respuesta que no convencía al soltero: "Yo no voy a dejar de salir con mis primos". Siguiendo con el tema de los celos, Ramón le preguntaba a Zuleima si era de las que miraba el móvil a sus parejas, a lo que esta optaba por lanzar una mentira piadosa: "No".

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"Le he dicho que no porque está feo decirlo. Le digo eso y se asusta y sale corriendo. Me lo callo, pero, sí, he visto a todas mis parejas el móvil. Es una costumbre. Lo que pasa que ellos no lo saben", confesaba Zuleima a las cámaras de nuestro programa. También, la soltera aprovechaba para compartir con "todas las tóxicas" su método infalible para descubrir las contraseñas y los códigos de sus parejas. ¡No te lo pierdas!

La decisión final de los solteros

Pese a que Ramón no se terminaba de creer que Zuleima nunca hubiese revisado el móvil a ninguna de sus parejas, el soltero estaba muy satisfecho con ella, sobre todo, cuando los trasladaron a una sala más íntima en la que pudieron bailar flamenco muy pegados. Antes de terminar su cita, el soltero decidía pagar la cuenta de ambos. "Muchas gracias", agradecía ella el gesto de su acompañante.

Finalmente, Zuleima y Ramón tomaban su decisión final ¿Quieren una segunda cita? Ella era la primera en dar su respuesta: "Pues sí, para conocerlo mejor y saber más de él". En su turno, el soltero creaba un momento de tensión, haciendo creer que iba a decir que no, antes de responder: "Es broma. Sí, sí me gustaría". "Me podría haber dado un ataque", aseguraba ella.