First Dates 18 MAR 2026 - 23:25h.

Descubre al completo la cita de Marcos y Natalia en 'First Dates'

¡Máxima tensión! Un soltera de 'First Dates' explota al conocer el motivo por el que su cita no quiere conocerla más: "Hasta luego, chaval"

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Marcos tiene 33 años y es vigilante de seguridad. Se define como un "gentleman", ya que asegura que es una persona "chapada a la antigua". Nunca ha tenido una relación seria, pero tiene ganas de asentar la cabeza. Por eso, llegaba a 'First Dates' con ganas de encontrar a una persona con la que comenzar un proyecto de futuro. Su cita era Natalia, una camarera de 30 años.

A Natalia le gustan mucho los hombres latinos, por eso se ha llevado una gran decepción al ver que Marcos no lo era: "Cuando lo he visto, he pensado: "Joder, no es negro. No es latino, me cago en la leche"". A él le pasaba lo contrario: "Es guapa, me gustan sus atributos y sus formas. Físicamente me gusta".

Natalia se sincera con Marcos sobre su demisexualidad

Ya en la mesa, los solteros hablaban sobre sus profesiones y sus hobbies. Momento en el que Marcos le contaba a Natalia que le gustan mucho cantar, en especial, canciones de los 'Backstreet Boys' y Britney Spears. "Ya me ha tocado el friki", pensaba ella. También, ambos hablaban sobre sus relaciones pasadas y él confesaba que nunca había tenido una relación seria.

"Que no haya tenido una relación en 33 años me da que pensar", aseguraba Natalia ante las cámaras del programa. Asimismo, los solteros hablaban sobre sexo y ella le contaba a Marcos que es demisexual. "No sé que es eso", respondía él. "Soy incapaz de tener sexo con alguien con el que no tenga un vínculo emocional", le explicaba ella.

Una respuesta que sorprendía a Marcos, que seguidamente le preguntaba: "Si no hay relación seria, las puertas están cerradas ¿no?". "Total. Tengo un candado", respondía Natalia. "Yo soy más calentorro", aseguraba el soltero, que más tarde confesaba: "Si ya se supone que eres su novio y en un mes no tienes sexo con esta chica... pues carretera y manta".

La decisión final de los solteros

Antes de terminar su cita, Marcos y Natalia iban a la sala de karaoke, donde él aprovechaba para lucirse con el micrófono. "Qué lastimica... Cuando se ha puesto a cantar digo: "Se le ha subido el vino", afirmaba ella. Tras este momento, los solteros tomaban su decisión final. ¿Quieren una segunda cita?

Marcos era el primero en responder: "Sí, para saber más cosas de ella. He estado muy a gusto y nos hemos dicho muchas cosas. Creo que hemos congeniado". Unas palabras a las que ella contestaba: "Yo como una segunda cita tal vez no, creo que pertenecemos a mundos diferentes. Me caes súper bien, pero tal vez no como pareja".