Un soltero sorprende a su cita con dos regalos: "¡Qué chulo!"

First Dates 23 MAR 2026 - 23:15h.

Descubre al completo la cita de Dani y Elvira en 'First Dates'

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Elvira, 23 años, llega a 'First Dates' desde Getafe con una sonrisa iluminada por fantasía. Estudia Artes Escénicas y sueña con ser actriz: “Es mi pasión y es lo que me gusta”. Confiesa que Disney es una parte enorme de su vida. En el amor no ha tenido demasiada suerte, un malentendido con un compañero la marcó, pero está dispuesta a volver a intentarlo. Eso sí, con algo muy claro: “Primero ser amigos y luego ser novios”. Busca un chico simpático, elegante, generoso, al que le guste cantar y bailar tanto como a ella. Y no lo esconde: “Quiero un chico que me trate como una reina o como una princesa”.

Dani, 28 años, estudiante de Ciudad Real, llega a su cita con un detalle preparado. Es un apasionado de los bailes latinos y de la pintura, sobre todo el acrílico, dice que el óleo mancha demasiado. En el amor busca una chica guapa, cariñosa y con la que pueda compartir aficiones.

Nada más encontrarse, Dani le entrega a Elvira su primer regalo: un autorretrato pintado por él mismo. Ella valora el esfuerzo y admite: “Pinta muy bien, pero yo soy más de princesa Disney”. Después llega el segundo regalo: un llavero de Stitch: “¡Qué chulo!”

Comienzan a conocerse y descubren que tienen más cosas en común de lo que imaginaban, especialmente su amor por los bailes latinos. Dani, le pregunta si tiene móvil y, al saber que sí, le da su número para seguir en contacto después de la cita.

La conversación se vuelve más íntima. Elvira le cuenta que tuvo un novio que no la trató como merecía. Dani, por su parte, confiesa que una chica le hizo daño cuando lo dejaron. Ella le dice: “Yo nunca te haría daño.”

Dani decide expresar lo que siente en ese momento: le dice a Elvira que es muy guapa y que le gustan mucho sus ojos. Ella se emociona, sincera como siempre: “Me han llegado al corazón.”

A Elvira le gusta cómo la trata, cómo la escucha, cómo se expresa. “Puede ser un buen novio conmigo porque ha sido muy atento y muy respetuoso”, reconoce.

Deciden terminar la cita bailando una bachata. Elvira guía a Dani: “Me lo he pasado muy bien”. Después, para ponerle la guinda a la cita, ella le canta una canción.

El baile de Dani y Elvira

Dani quiere una segunda cita: “Me ha gustado lo simpática que es.” Y Elvira también quiere una segunda cita, está feliz de haber conocido a Dani.