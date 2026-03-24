Lara Guerra 24 MAR 2026 - 22:30h.

Descubre al completo la cita de Nahuel y Floren en 'First Dates'

El momento 'tierra trágame' de una soltera cuando su cita le recita una poesía: "No me he enterado ni de la mitad"

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Nahuel tiene 44 años, es barbero y peluquero y llega desde Palma de Mallorca para conocer a su otra mitad bajo los focos de 'First Dates'. Desde el primer momento Lidia Santos no ha dudado en preguntarle por su edad y al descubrirla se ha llevado una grata sorpresa ya que confiesa, que nunca lo habría imaginado.

Tal ha sido la impresión de su juventud, que la presentadora no ha podido evitar querer conocer cuál es el truco, a lo que el soltero asegura que se echa "aceite de almendras" porque es muy presumido. Por otro lado, en el amor espera una persona alegre, simpática y familiar, ya que él vive con su madre, su abuela y por supuesto, su perro.

Por la puerta entra Florentina, una soltera de 35 años que disfruta siendo ama de casa y creando contenido. Llega desde Madrid con ganas de ilusionarse con alguien, y como no deja la confianza depositada en el mejor restaurante del amor. Sobre ella, tiene claro que una de las cosas que más le relaja es limpiar su casa, es muy maniática, asegura.

Nahuel queda cautivado por su cita: "No esperaba que alguien de ese nivel se presente aquí para encontrar el amor"

Como es a su vez creadora de contenido, Floren hace directos en su tiktok mientras hace las tareas de la casa y confiesa que mucha gente le escribe e incluso le manda regalos que más tarde se convierten en dinero. Desde la barra del restaurante, Nahuel ha quedado completamente abducido por la belleza y elegancia de su cita; además confiesa que "no esperaba que alguien de ese nivel se presente aquí para encontrar el amor". Sobre la primera impresión de ella, confiesa al programa que el color y lo irritados que tiene sus ojos se deben a que "toma marijuana, yo creo. Tiene los ojos así como rojos"