First Dates 25 MAR 2026 - 23:15h.

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Adrián y Celia son puro fuego, y lo han demostrado en su cita en 'First Dates'. Tras su cena, los dos se han ido al reservado del restaurante para disfrutar de una sorpresa que había preparado el soltero. Para demostrar sus movimientos, Adrián ha preparado un baile erótico para conquistar a su cita. En primer lugar se ha quitado la camisa y ha comenzado a hacerle un baile de lo más 'hot'.

"Es un chico que está muy bien. Está bueno y es guapo", confesaba ella tras este momentazo. Además, Adrián ha hablado de los "atributos" de ella: "Cuesta no mirarlos", reconocía con una sonrisa en la cara. Durante su decisión final, el joven ha querido repetir con Celia, y, a pesar de sus dudas, ella también ha querido tener una segunda cita con él con una condición: la opinión de sus amigas: "Lo veo muy jovencito, pero hay que darle una oportunidad al colágeno", respondía una de ellas.