First Dates 25 MAR 2026 - 23:30h.

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Amanda ha llegado pisando fuerte al décimo aniversario de 'First Dates' para encontrar al amor de su vida. Según la soltera, para los españoles ella es muy "exótica" por lo que tiene mucho éxito entre los hombres de nuestro país. Durante su charla con el presentador, ella ha desvelado algunas de sus técnicas de ligue durante sus últimos años.

"Yo tenía una pagina de excel con los hombres con los que hacía 'match' porque si no, yo no recuerdo sus nombres", reconocía Amanda. Carlos Sobera no daba crédito de lo que estaba escuchando y de las tácticas de la soltera para organizarse su vida sentimental en una etapa pasada de su vida: "Has devastado Tinder", respondía él. Además, ella también contó que a cada uno de los hombres les ponía un apodo para no confundirles y comparó estas aplicaciones como un bufet de sushi.