First Dates 26 MAR 2026 - 00:20h.

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El momento más caliente de la noche lo protagonizaron Estefanía y Juanlu. La soltera se dedica profesionalmente a trabajar en una línea erótica y le ha querido hacer una prueba a su cita para saber si está a su altura en cuanto a la fogosidad, pues para ella es algo muy importante. En ese momento ha sonado el teléfono rojo de 'First Dates' y ha comenzado una conversación llena de propuestas, sobresaltos y mucho (pero que mucho) fuego.

Juanlu, que ya ha pasado por 'First Dates', lo ha dado todo en la "línea erótica" improvisada. Ella, por su parte, le ha provocado y el soltero le ha seguido la corriente hasta el final: "Escuchando solo su voz me ha parecido un cerdo en la cama", confesaba Estefanía tras la llamada. La cena no había empezado y los dos necesitaban ponerse cara y conocerse más en profundidad. ¿Conectarán también en el ámbito personal a lo largo de su cena?