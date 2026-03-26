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Juan y Medio asegura que ha tenido una suerte "brutal" por haber nacido en su familia, quienes le han formado su personalidad, permitiendo de esta manera haber tenido una reconocida trayectoria profesional en la televisión.

Y es que él recomienda formarse con sus mayores, pero "no todos sirven para dirigir la vida de una criatura", asegura en 'Ex. La vida después'. Y es que en alguna ocasión ha presenciado cómo los niños prodigios con los que ha tratado "estaban demasiado pendientes de la opinión de la madre, del padre o de ambos, y condicionaba su manera de estar en ese momento en el mundo": "Eso no me gusta nada".

Así reaccionaba el equipo de Juan y Medio a estas situaciones

Cuando estas situaciones ocurría, el presentador afirma que su equipo "tenía la capacidad" o, mejor dicho, "el dominio de la situación tan grande como para llamarles a parte" y decirles "algo que era definitivo" y que le revela a Ana Milán en esta entrevista.