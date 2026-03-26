Juan José Ballesta reflexiona sobre cómo ha cambiado el consumo de drogas en los rodajes: “Antes había pollo atado y ahora pollo asado”
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En su entrevista en 'Ex. La vida después', Ana Milán se interesa por la experiencia de Juan José Ballesta en los rodajes con tan solo ocho años. En especial, le pregunta por si vio en algún momento a gente de su alrededor consumir droga cuando todavía era menor de edad.
"Hombre, claro", confiesa el actor. Sin embargo, lo que nadie se esperaba es que el entrevistado hablara del cambio de consumo de estupefacientes en la actualidad: "Cuando no la ves es ahora. Ahora todo el mundo va con su tupper, su pollito, su dieta... Ha cambiado mucho".
"Antes había pollo atado y ahora hay pollo asado", bromea Juan José Ballesta. Un comentario que desata la risa de Ana Milán, quien a su vez le pregunta qué pensaba él cuando presenciaba esa escena: "Pues nada. Yo siempre he sido de respetar mucho".