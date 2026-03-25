Compartir







Juan José Ballesta tiene claro qué es lo peor de la fama: "Por ejemplo, las denuncias falsas". Tras ser acusado de haber agredido sexualmente a una mujer, el protagonista de 'El Bola' confiesa en 'Ex. La vida después' que tuvo que dejar de trabajar en el cine durante un año y medio y buscarse la vida de otra manera, eso sí, "con la cabeza bien alta".

Y es que el actor ha tenido que escuchar a los mismos programas de televisión le pusieron "verde" decir "Juanjo, siempre hemos confiado en ti". No obstante, lo hicieron después de mandarles un comunicado exigiéndoles una disculpa denuncia cuando dictaminaron que se trataba de una denuncia falsa.

Juan José Ballesta sintió el "veto" tras ser denunciado

A pesar de que el actor asegura no haber tenido ningún problema con nadie y haber continuado sintiendo el amor de su alrededor, lo cierto es que sí que vivió el rechazo de personas que conoce "de toda la vida". Sobre todo la actitud que tomaron ciertos programas que le dijeron en cierto que momento que eran su casa cuando pidió ir: "Eso duele".