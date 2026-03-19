Tamara Falcó bromea sobre cómo llegó a querer confesarse cuando venía una vida muy lejos de la fe

Tamara Falcó habla como nunca de su reconciliación con Iñigo Onieva: "Él supo que era un milagro"

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Tamara Falcó ha hablado con Ana Milán en el estreno de 'Ex. La vida después' acerca del papel que la fe ha tenido en su vida, entre confesiones y anécdotas que compartían en esta conversación.

La hija de Isabel Preysler contaba cómo fue su primera confesión: "Estaba un poco chula, que no me vaya a decir ahora el sacerdote que yo no puedo llevar mi vida, esto no sé muy bien hasta que punto estoy dispuesta". Pero que nada fue como pensaba: "El sacerdote estuvo muy amable, me entendió perfecto".

Lo que hacía que al tiempo ella quisiera "hacer la confirmación" porque hasta ese momento solo hacía llegado hasta la comunión, lo que hacía que confesase algo a Ana Milán para explicar hasta que punto hacía pasado gran parte de su vida sin estar tan cerca de la fe, lo que provocaba la risa de la presentadora: "Esto me encanta".

Además, Tamara continuaba contando cómo fue este proceso para confirmarse, que estuvo marcado por una increíble coincidencia, que hacía alucinar a nuestra presentadora: "¿De verdad?"

Tamara Falcó pregunta a Ana Milán sobre la anécdota sobre su parto

En medio de esta entrevista no paraban las confesiones entre ellas. Tamara Falcó también recordaba una historia que la misma Ana Milán le había contado sobre su parto ante las palabras que le había dicho su padre en este momento y la presentadora quería apuntar algo: "En ese momento no encontré valor y dije: 'Yo voy a tenerlo sin epidural'. Pero tengo que decir que volvería a hacerlo".