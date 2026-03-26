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La salud mental del actor Juan José Ballesta se ha visto tocada durante "dos años malísimos" y, aunque tenía dinero para ir a terapia, se negó a hacerlo por un motivo: "Entré en un bucle depresivo cuando me dejé con Vero".

Y es que interprete de 'El Bola' y su exmujer eran "uña y carne" y hacían todo juntos. Tanto es así que exigía por contrato que le acompañase su mujer a los rodajes o si no, no grababa: "Me la llevaba a todos los lados".

Ana Milán se aventura en 'Ex. La vida después' y le pregunta cuál fue la razón por la que se separaron, algo que él responde con sinceridad: "A ella se le acabó el amor".

Así vivió Juan José Ballesta su divorcio

Cuando Vero le planteó firmar los papeles del divorcio, al actor se le cayó el mundo: "Lo pasé fatal. Entré en un bucle de malestar, de depresión y llorar y llorar".

Tanto es así que su propio hijo tenía que animarle a sacar a su oveja a pastar porque si no se iba a morir, lo que lleva a Ana Milán a preguntarle desconcertada a qué se refiere.

"Tenía una oveja, dos cabras, tenía un cerdo... Tenía un montón de animales", le cuenta. Sin embargo, cuando volvió de un rodaje se dio cuenta de que le habían robado las dos cabras, le habían envenenado a la oveja, la cerda se escapó y su perro salchicha también se salió de la casa: "No lo encontré".