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Hablando sobre la lealtad que tiene con sus amigos en 'Ex. La vida después', Juan José Ballesta le asegura a Ana Milán que le han salvado en muchas ocasiones cuando venían al barrio a "partirle la cara, sin venir a cuento, por envidia".

Sin embargo, hubo una vez en la que no tuvo a sus amigos cerca para defenderle y acabó perjudicado. Así se lo cuenta a la presentadora del programa de Cuatro.

La vez en la que pegaron "de gratis" a Juan José Ballesta

El actor asegura que fue "gratis" ya que él no hizo nada para que le propinaran tal paliza. Todo comenzó cuando, mientras tomaba café en un bar, un hombre le pidió que fueran juntos a los encierros de un pueblo porque su hijo era muy fan suyo.

Juan José Ballesta aceptó, sin tener ni idea de lo que iba a suceder: "En qué hora me fui". Ya en el bar del pueblo, un hombre le pidió que saliera y, al ir a saludarle, le dijo: "Te voy a pegar yo y todos mis colegas".

"Me desperté en mi casa. Me dieron una paliza", cuenta. De hecho, cuando llegó a su barrio con el frenillo roto, el coxis condolido y la costilla medio fracturada sucedió algo: "Me vieron mis amigos y se pusieron a llorar". Pero no lo dejaron pasar: "Liaron una que no veas".