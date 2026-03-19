¿Cómo fue el día que Tamara Falcó e Iñigo Onieva se reconciliaron? La hija de Isabel Preysler lo cuenta todo

Ana Milán, en exclusiva, elogia al Chester de Risto Mejide y anticipa la entrevista más conmovedora de 'Ex. La vida después'

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Tamara Falcó ha sido una de las invitadas al estreno de 'Ex. La vida después' donde ha reflexionado con Ana Milán sobre la fe y cómo de importante es en su vida, lo que provocaba que acabase hablando largo y tendido sobre cómo esto tuvo mucho que ver en su reconciliación con Iñigo Onieva cuando habían roto a causa de una infidelidad de él y parecía que no había posibilidad de que volvieran a retomar la relación, lo que ella misma relata como un milagro.

¿Podría estar con su marido si no tuviera fe en Dios?

"Con Iñigo considero que somos muy buenos compañeros de viaje, estamos enamorados, pero cuando me peleo con él sé que Dios me sigue queriendo y le rezo a él para que me de la fuerza", reflexionaba ella, que además confesaba a Ana Milán si es importante para ella compartir la fe con su marido y si hubiera podido tener una relación con él si no la hubiera tenido.

Así fue la reconciliación de la pareja

La hija de Isabel Preysler hablando de la fe relataba que, cuando discutieron ella e Iñigo, le "tenía bloqueado", pero que aún así cuando más le echaba de menos le llegaban sus emails: "Yo decía: '¿cómo es posible?"

Contando en concreto que el día de Nochebuena sintió "una paz muy grande" a pesar de que estaba muy triste: "Antes ya habíamos hablado, pero en ese momento sentí que era el momento de perdonar y de ir a misa y quería ir con él". Por lo que decidió mandarle un mensaje y cuál fue la repuesta de Iñigo, como la conversación que tuvo él con su abuela: "Le dijo: 'he escrito a Tamara, pensaba que con ella nunca más'. Y justamente su abuela le dio una estampita, Iñigo supo que era un milagro por el que había intercedido ese santo".

Tamara bromeaba con este encuentro que se dio entre ambos: "Cuando él llegó aquí ya fue un milagro que no le pegase mi cuñado y luego mi primo porque nadie sabía nada".

De camino a esta misa a la que iban juntos, no encontraban ninguna iglesia en la que hubiera a esa hora, pero algo cambió: "Me dijo él que buscase en la app que tenía y de repente dimos con una iglesia que no conocía de nada, aparecimos y fue... sentí que era increíble. Ha acabado siendo nuestra misa, no nos queríamos mudar a esta zona, pero se dio así. Creo que tiene que haber alguien que rece por ti para que empieces a ver señales".

Tamara reflexiona sobre la fe y si fuera madre en un futuro

Además, Ana Milán le preguntaba a Tamara en relación a esta fe: "Si el día que seas mamá te dice: 'no quiero que me hables de Dios y no me lleves a misa'. La hija de Isabel Preysler tenía claro que ella seguiría rezando y respondía a si le obligaría a ir con ella a misa.