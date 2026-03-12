Logo de cuatrocuatro
Satanismos y actuación policial, el domingo en ‘Cuarto Milenio’
El libro 'Satanismo y actuación policial' de José Pedro Cuadrado Mora. cuatro.com
Un nuevo misterio aterriza este domingo 15 de marzo en la mesa de ‘Cuarto Milenio’. Iker Jiménez analiza en directo la tesis ‘Satanismo y actuación policial’ de un TEDAX de la Guardia Civil, un autentica joya del misterio, el domingo a partir de las 21:30 horas en Cuatro.

Iker Jiménez se quedó muy sorprendido al recibir la obra ‘Satanismo y actuación policial’, una brillante tesis del misterio firmada por un agente TEDAX de la Guardia Civil, también criminólogo, que analiza el comportamiento de los agentes ante diferentes situaciones vividas.

Una joya llena de misterios que serán puestos sobre la mesa de ‘Cuarto Milenio’, que un domingo más contará con grandes colaboradores y el saber de Iker Jiménez y Carmen Porter, a partir de las 21:30 horas en Cuatro.

