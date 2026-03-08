Cuarto Milenio 08 MAR 2026 - 23:00h.

José María Nieves analiza en 'Cuarto Milenio' el posible hallazgo de vida en Marte.

Iker Jiménez alucina al descubrir que crean minicerebros humanos que podrían ayudar a enfermos de Alzheimer

Compartir







Un nuevo estudio sugiere que la NASA encontró vida en Marte en el año 1976. Iker Jiménez profundiza sobre este tema en ‘Cuarto Milenio’ junto a José Manuel Nieves, quienes analizan una fotografía tomada por la Sonda Viking 1 el 26 de julio del año 1976. El tiempo demostró que la propia holografía, las luces y sombras, habían generado esta fantasmagórica imagen, pero ¿y si Marte estuvo alguna vez habitado?

La revelación de esta imagen supuso un shock cultural y hoy vuelve a cobrar sentido, medio siglo después. ¿Por qué se está poniendo en duda le hecho de que, en el 76, si dijera que no se encontró vida en Marte? Pues porque ahora, según Nieves, sabemos mucho más sobre el suelo de este planeta y se puede analizar más en profundidad. Y es que hay varios estudios que confirman que, en Marte, “se encontró mucho más” de lo que se dijo en su día.

En 1976, se habrían encontrado restos orgánicos en Marte, pero se interpretó erróneamente

Nieves desvela cómo actuaron, en su día, los cuatro instrumentos que llevaron hasta Marte para captar su actividad en Marte. Y sí, parece ser que se detectó y se concluyó que había vida en el planeta rojo, aunque se negara a población mundial: “Tres de los cuatro instrumentos detectaron pruebas posibles de vida, pero el aguafiestas fue el cuarto, que no encontró moléculas orgánicas y entonces el director del experimento dijo una frase lapidaria, que es ‘si no hay cuerpo, no hay vida”.

Este cuarto experimento invalidó los tres anteriores y achacaron sus resultados positivos a errores de detección o de medición. Pero este cuarto instrumento encontró dos cosas: el clorometano y el diclorometano. En aquel momento, no se sabía qué era y se pensó que eran ciertos contaminantes de limpieza humanos, llevados desde la Tierra, pero ahora se ha afirmado que esas dos moléculas “es exactamente lo que sucedería si una molécula orgánica se encuentra se encuentra con el perclorato”.

El perclorato es muy oxidante y esto significa que destruye y ¿qué es lo que hizo, por tanto, ese cuarto instrumento que estropeó todo el experimento? Quemar las muestras, cogía muestras de tierra, las quemaba y olía lo que salía para ver si había moléculas orgánicas ¿y qué pasa cuando juntas perclorato con moléculas orgánicas? Pues que “salen, exactamente, clorometano y diclorometano”, sentencia Nieves.

Pero hay más, el diclorometano no podría ser un residuo humano como se dijo en su momento, “porque es una molécula que hierve a - 27 grados y tú eso no lo puedes traer desde la Tierra porque en la Tierra no hay esas temperaturas”. Para rematar todo esto, hace unos meses, se ha encontrado la segunda mejor prueba de vida en Marte: una sustancia que se llama vivianita, que surge de la unión de moléculas de hierro con moléculas orgánicas.

“¿Esto quiere decir que se ha encontrado vida? No, pero los científicos dicen una cosa muy bonita que es 'si encontramos humo y una cara de cerillas', no podemos decir que hay fuero, pero es sospechoso cuanto menos. No es que no hubiera vida, es que no lo supimos detectar”, es una de las reflexiones finales de Nieves sobre este tema. El análisis completo, en el vídeo.