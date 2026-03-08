Las razones por las que Punch fue rechazada por su madre nada más nacer
Iker Jiménez y Carmen Porter analizan la historia viral de Punch, el mono rechazado por su madre
El mono Punch y su última aparición en Barcelona: se le ve abrazado a su peluche en un mural de TVBoy
Iker Jiménez y Carmen Porter tampoco se han resistido a analizar las imágenes más virales del momento y que dan la vuelta por todo el mundo. Se trata de Punch, un pequeño mono del zoológico de Ishikawa (Japón) que ha conquistado a todos con su ternura y con lo apegado que está a un mono de peluche después de haber sido rechazado por su madre.
Iker y Carmen se rinden ante la historia y las imágenes de este macaco salvaje de siete meses: “Me lo llevaría a casa”. ¿Pero por qué ha sido rechazado Punch? Carmen Porter da algunas claves al respecto: por un lado, la madre de este macaco era primeriza y, por otro, en julio, cuando nació Punch, había una ola de calor muy fuerte. “Ella prefiere salvar su vida porque este nacimiento le causa mucho estrés”.
Ante esta situación, en el zoológico intentan juntar a Punch con el resto de macacos, pero estos también le rechazan. Como necesita el apego de alguien, dormir agarrado a alguien, le dan ese peluche de orangután naranja, lo que ha provocado que ahora muchos quieran uno igual. Y es que férrea jerarquía de los macacos ha hecho que se encuentre bastante apartado del grupo, lo que ha enternecido a medio mundo.
¿Pero saben estos macacos que Punch ha sido rechazado por su madre? Respecto a esto, hay un debate entre primatólogos a nivel internacional. “Unos dicen que es bueno que, poco a poco, vaya acercándose a otras hembras para ver si le adoptan mientras que otros dicen que no le van a adoptar nunca y que deberían cambiarle a otro grupo de macacos”, añade Carmen Porter.
Más imágenes virales de la semana
El análisis de Iker Jiménez y Carmen Porter por las ‘Mystery News’ de la semana son: una Inteligencia Artificial recrea el rostro hiperrealista de Jesucristo a partir de huellas de la Sábana Santa de Turín, el análisis de una foto enviada por un espectador de ‘Cuarto Milenio’, el hallazgo de restos de una momia siberiana de 2.500 años que muestra una cirugía mandibular desconcertante para la época o la condena a dos padres de Jaén por realizarle un exorcismo a su hija.