Cuarto Milenio 08 MAR 2026 - 22:30h.

El presidente de Estados Unidos, tras capturar al líder venezolano, aseguró poseer una tecnología “que dejó sin respuesta a los misiles y las defensas de Caracas”

"3I/ATLAS no es un cometa": la conclusión de varios científicos tras el misterioso apagón de un satélite de la NASA

Compartir







En un momento de escalada bélica como el que atravesamos con la recientemente iniciada guerra en Irán, la tecnología militar emergente cobra una importante muy significativa.

La tecnología militar está transformando en los últimos años no solo los conflictos, si no también la percepción que públicamente se tiene de las amenazas.

Las grandes potencias del mundo están desarrollando aparatos (en muchas ocasiones secretos) que están redefiniendo el equilibrio mundial. Armas que hace décadas eran inimaginables se vuelven ahora una realidad palpable que protagonizan los escenarios bélicos del momento.

Las nuevas armas que “erosionan la voluntad del enemigo”

En ocasiones, estas armas están muy lejos de parecerse a las usuales que imaginamos al hablar de guerra, y se parecen más a lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado como ‘descombobulador’:

“Se trata de un cambio en el desarrollo de las armas modernas, el objetivo principal ya no es la destrucción física, sino la desorientación. Este nuevo arma socava la coordinación, erosionando la voluntad de resistencia y privando al oponente de una capacidad efectiva de acción antes de cualquier enfrentamiento convencional”.

Para desgranar todo lo que se sabe sobre estas supuestas e inquietantes armas secretas visitan la nave del misterio el coronel Pedro Baños y el escritor Javier Sierra.