Cuarto Milenio 01 MAR 2026 - 21:45h.

El misterioso apagón de un satélite de la NASA cuando debía filmar a este cometa genera mucha polémica

¿Es el 3I/ATLAS que se aproxima a la Tierra de origen extraterrestre? Las claves de este enigma interestelar

Compartir







Iker Jiménez y Carmen Porter aprovechan la sección ‘Mystery News’ para responder a una petición de los espectadores y hablar de 3I/ATLAS, algo que consideran “conspiranoia pura y dura”. Del 15 al 22 de enero, el satélite de la NASA TESS tiene que filmar a 3I/ATLAS para ver su actividad, su rotación mientras atraviesa el Sistema Solar. Usan sus datos para reconstruir el movimiento del cometa y se elabora un video que muestra un punto luminoso con una cola visible.

¿Pero qué ocurrido? De repente, según cuenta Carmen Porter, sale un documento “para ver si colaba una pequeña frase en la que se decía que, precisamente, el satélite TESS, durante 72 horas, justo las más importantes para filmar el 3I/ATLAS, justo se va a negro y los estudiosos dicen que, además, se dan varias cosas, como que se dan 18 anomalías que hacen ver que 3I/ATLAS no es un cometa”, comenta Carmen Porter al respecto.

Entre estas anomalías se encuentran: “unos chorros de que tienen que ser redondos porque es una bola de hielo, pero estos son rectilíneos, que su superficie tiene polarización negativa extrema, una propiedad que no tiene precedentes en otros cometas, que se volvió azul cuando estaba cerca del Sol (esto supondría que tiene una maquinaria interior), que se dirigía hacia Júpiter, etc. El análisis completo, en el vídeo.

'Cuarto Milenio' ya analizó el misterio de 3I/ATLAS

¿Es el 3I/ATLAS que se aproxima a la Tierra de origen extraterrestre? 'Cuarto Milenio' ya analizó este asunto hace unos meses y desveló las claves de este enigma interestelar. Lo cierto es que, a la hora de debatir sobre el tema, se destacaron las siguientes anomalías: luminosidad inusualmente alta y aumento rápido, ausencia inicial de huella espectral de gases y falta de cola visible clara.

Más imágenes misteriosas de la semana

El repaso de Iker y Carmen por las ‘Mystery News’ de la semana también incluye las bonitas imágenes que han sido captadas en el Parque Natural de Bhadra (Karnataka, India) y en las que se pueden ver a un leopardo y a una pantera negra compartiendo espacio para beber agua en un lago, el hallazgo de miles de objetos en las obras de un tren en Londres, el vídeo de Chaneque, el duende burlón de México o el misterioso vídeo enviado por una espectadora.