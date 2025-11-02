Cuarto Milenio 02 NOV 2025 - 21:40h.

¿Es real el vídeo viral en el que aparece el cometa 3I/ATLAS? Las claves de este misterio

El motivo por el que un científico de Harvard cree que un cometa es tecnología extraterrestre, según José Manuel Nieves

Hace unas semanas, ‘Cuarto Milenio’ analizó las claves que giraban en torno al 3I/ATLAS, un cometa que se dirigía hacia la Tierra y ¿era de origen extraterrestre? Ahora, Iker Jiménez y Carmen Porter analizan las imágenes de este cometa muy cerca de la Tierra… o no. El vídeo viral no es más que un fake hecho con Inteligencia Artificial.

Además, damos la última hora sobre este meteorito, pues se dice que podrían estar queriendo comunicar algo a la Tierra en un idioma desconocido, pero la realidad es que se trata de ruido espacial, no una conversación. Para colmo, el vídeo de una eminencia hablando de este cometa, también está hecho con IA.

Más noticias virales de la semana

Iker y Carmen analizan otras noticias impactantes en ‘Mystery News’: la exposición ‘Dark Secrets’, instalada en Londres, que propone un recorrido por la magia, el ocultismo, la ciencia y el folclore (con la mayor colección de muñecas malditas de Europa); la exposición en el Museo de Arte de Basilea sobre fantasmas y lo sobrenatural; el caso de Anatoly Moskvin, detenido en 2011 por transformar decenas de cadáveres de niñas en muñecas.