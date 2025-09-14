Cuarto Milenio 14 SEP 2025 - 23:00h.

Debate en 'Cuarto Milenio' sobre si el 3I/ATLAS es un cometa o algo de origen extraterrestre

La reacción de Iker Jiménez al descubrir que la FIAAM ha puesto su nombre a un asteroide

Compartir







¿Se aproxima una nave extraterrestre a la Tierra? Se ha hablado de “una especie exiliada que va a pasar por el Sistema Solar” y que, por la cantidad de CO2 que emanan podría tratarse de unos diez millones de humanos (o humanoides) viviendo en una densidad como la isla de Manhattan. Pero hay quienes aseguran que todo es una farsa para unir a los humanos y establecer “un nuevo orden mundial”. ¿Qué hay de cierto en todo eso?

Todos estos comentarios lo han motivado algo que atraviesa el espacio, que viene en nuestra dirección, nuestro barrio cósmico y que los científicos han dicho que se llama 3I/ATLAS. Pero ¿qué es esa extraña luminiscencia que es motivo de debate mediático y científico? Iker Jiménez cuenta en ‘La nave del misterio’ con Enrique de Vicente y José Manuel Nieves para analizarlo todo al detalle.

Las claves del enigma 3I/Atlas

A Enrique de Vicente le extraña que lo hayan calificado como “cometa” cuando presenta varias anomalías. Por su parte, Nieves cuenta que se trata de un “objeto interestelar”, el tercero hallado en la historia de la astronomía y que, en principio, se pensó que impactaría con la Tierra, pero eso ya se descartó. La niebla que lo envuelve es muy brillante y en su desgasificación (porque se sigue pensando que es un cometa) tiene una cantidad de CO2 que multiplica a cualquier otro. Esto se debe a que su composición química es interestelar.

Se podrían resumir las principales anomalías en las siguientes:

Luminosidad inusualmente alta y aumento rápido

Ausencia inicial de huella espectral de gases

Falta de cola visible clara

No se descarta que su origen pudiera ser extraterrestre, pues es una de las cartas que hay sobre la mesa. Bien es verdad que es teoría es más apoyada por Enrique de Vicente mientras que Nieves se decanta más por que se trate de un cometa. Se calcula que es más antiguo que el Sol (tendría siete mil millones de años) y que, por tanto, podría venir del centro núcleo de la galaxia y esto explicaría su trayectoria plana.

Avi Loeb se pronuncia sobre la posibilidad del origen extraterrestre de 3I/Atlas

Para rematar este interesante e interestelar debate, Iker Jiménez entrevista al astrofísico Avi Loeb, quien no solo detalla las características de este 3I/ATLAS, sino que analiza sus enigmas. Habla de la posibilidad de que este no sea una roca, sino de origen tecnológico y enviado hacia el Sistema Solar: “Uno se pregunta si está enviada para una misión de reconocimiento de alguna inteligencia extraterrestre que busque recopilar información sobre el Sistema Solar para realizar alguna maniobra cerca del Sol y enviar mini sondas para visitar los planetas”.

Para Loeb, “hay un 40% de probabilidades de que se trate de algo tecnológico” y que habría que vigilarlo. De ser así, en el caso de que su origen fuese extraterrestre, se trataría de “una nave espacial tecnológica que, en principio, podría representar una amenaza para la Tierra”, pero él le da un 4 en una escala del 1 al 10 ante esta posibilidad.